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挺燦投入2024大選從「扶輪打開機會」　鄭文燦演講疫後拚經濟人氣旺

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▲挺燦投入2024大選從「扶輪打開機會」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園東區扶輪社社長林烱明P.Tinman公開表態挺燦投入2024大選。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區21日於桃園區福宴館舉行11社聯合例會，邀請市長鄭文燦專題演講「台灣防疫考驗與疫後展望」，主辦的桃園東區扶輪社社長P.Tinman於活動開場致詞時表示，鄭兩次參選市長他都沒有投他，係因其戶籍設在台北，希望2024大選，讓他有機會票投鄭，與會的200多位扶輪社友聽了P.Tinman社長「告白」，報以熱絡掌聲，以示支持。

▲挺燦投入2024大選從「扶輪打開機會」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲鄭文燦專題演講「台灣防疫考驗與疫後展望」。（圖／記者楊淑媛攝）

國際扶輪2020-2021年度主題是「扶輪打開機會」，桃園東區扶輪社社長林烱明P.Tinman公開表態挺燦投入2024大選，亦成為演講會中熱議話題；而巧合的是，國際扶輪3502地區2020-2021年度總監是前國民黨主席朱立倫的哥哥朱立德，朱立德也出席這場演講會。

▲挺燦投入2024大選從「扶輪打開機會」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園東區扶輪社節目主委陳啟昌推崇鄭文燦執掌桃園市政，用人不分黨派，人和政通。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦以「台灣防疫考驗與疫後展望」為題發表演講長表示，全球各國在新冠肺炎疫情中，已在醫療及經濟面付出重大的成本，然而難能可貴的是，台灣在長達半年的防疫戰爭中，交出世界肯定的好成績，日前彭博（Bloomberg）針對全球75個經濟體對抗疫情的表現，以公共衛生、經濟活動與政策空間3項標準進行評比，台灣整體表現排名第一，相當難得。

對於疫後經濟復甦工作，台灣更應拚建設、拚經濟、拚投資、拚就業，讓台灣疫後經濟振興也能成為典範。鄭市長指出，台灣正處於疫後開放的階段，其中桃園是當前經濟的溫度計，以房地產為例，桃園房地產交易件數在各區地政事務所總平均持續成長，且購屋意願是全台第一，從置產可看出人民對未來是有信心的。

此外，根據經濟部今(2020)年6月底公布投資台灣三大方案總投資金額1兆600億元中，投資桃園約2,200億元，居全國之冠，也代表企業多看好桃園的發展性，也正如他常對企業所說的「看好台灣，選擇桃園」就是正確的。

鄭市長接著提到，市府致力協助疫後投資，桃園市立圖書館總館、桃園市立美術館、桃園會展中心陸續動工，同時間下半年亦有重大亮點投資，例如橫濱八景島公司在中壢青埔地區所投資的Xpark水族館，預定在今（2020）年8月7日開幕，報名入館人數已超過20萬人，而IKEA旗艦店也正在試營運中，相信桃園在國旅方面會產生許多新的焦點。

▲挺燦投入2024大選從「扶輪打開機會」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲鄭文燦專題演講「台灣防疫考驗與疫後展望」。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長指出，桃園有得天獨厚的區域優勢、人口紅利，更坐落於北部科技帶核心區，未來桃園振興速度飛快，包括桃園航空城計畫、軌道建設及亞洲．矽谷產業投資計畫等，眾多廠商首選桃園，也因此市府持續開發產業園區，希望加速開發完畢。目前桃園人口約226萬人，人口成長衍生的需求，從教育、環保、文化、運動、交通等各類建設都應齊頭並進，尤其針對疫後經濟，台灣更應拚建設、拚經濟、拚投資、拚就業，讓台灣成為防疫典範之餘，在疫後經濟振興也能成為典範。

鄭市長也坦言，桃園升格後，並未獲得直轄市間公平的待遇，其中統籌分配稅和一般補助款相較台南1年缺少88億元，相較台北則1年缺少250億元，因此市府仍會持續爭取合理且公平的待遇。桃園有許多看不見的優勢，尚待我們發揮，期盼桃園能持續為台灣貢獻，打造更美好的社會。

・消除暗沉、補水鎮定

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