縣市長好感度超級比一比　台南市長黃偉哲網路好感王稱霸全台

▲台南市長黃偉哲在《網路溫度計》公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，好感度稱霸全台，名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣政治人物拚出頭，藍綠網路好感度超級比一比，依時事大數據網站《網路溫度計》公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，台南市長黃偉哲好評影響力名列「好感王」。

《網路溫度計》彙整2020年4月22日至7月20日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度。

網路聲量部分，前6名都是六都市長，與輿論關注的焦點相符，柯文哲以79萬多篇討論，高居聲量王，重要討論集中在「社群關注」有71萬多則，「媒體報導」有8萬多則。

依網路聲量與網友語意情緒，以數值呈現能見度與網友評價的「好評影響力」評比顯示，台南市長黃偉哲正評比例最高30％、負評比例低16％，綜合好評為第1名；盧秀燕正評比例25％，高於侯友宜18％，負評比例相同，但由於網路聲量差距，排名較侯友宜低，獲第3名。

柯文哲好評影響力排第15名，雖然網路聲量高，但正評比例11％，是所有首長最低，負評比例24％為最高。

該大數據網站以網路討論綜合分析「網路聲量」及「好評影響力」，讓數字說話，讓全台縣市首長更加了解廣大網友對施政的評價，以網路行銷政策與政績，成為現代打空戰的必備戰場，如何讓自己更有聲量，獲得更多好感，才能持續在台灣政壇發揮影響力。

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