黃偉哲揪龔明鑫報復性消費　龔明鑫：主委也要抽房子！

▲市長黃偉哲邀請國家發展委員會主委龔明鑫，至全台歷史最悠久、最大之假日農夫市集「台南市農會假日農市」視察消費，並邀全國朋友來體驗農業之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市農業局7月15日起搭配振興三倍券活動趁勢推出「台南農最In 領鮮農遊購」加碼方案，國人持實體三倍券消費，加碼回饋10％農產折價券，市府盤點台南特色休閒農場、農漁畜產品、生鮮蔬果、田媽媽美食餐廳、東山咖啡、娛樂漁筏與社區深度旅遊等農產資源，台南市長黃偉哲邀全國朋友來府城體驗農業之美。

台南市長黃偉哲表示，大東假日農市是全國頗負盛名的假日農市，非常感謝國家發展委員會主委龔明鑫來走走看看，市集對面就有很多住宅區，這樣的市集能夠讓農民跟消費者之間有最好的連結，少掉許多中間的管銷跟運輸成本，消費者也可以第一手買到最優質新鮮的農產品，希望不管市民消費者或是來台南玩的遊客，都可以來逛逛有趣的露天農市，不管農遊券、振興券都不用手軟也不用心軟，心動就要行動，要不然慢點就來不及了，希望大家滿載而歸。

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市長黃偉哲邀請國家發展委員會主委龔明鑫，至全台歷史最悠久、最大之假日農夫市集──台南市農會假日農市，現場販售在地最優質的農產品及當季蔬果加工品，竭誠歡迎國人來台南「報復性消費！」走出戶外體驗休閒農場的靜謐氛圍，農村社區的知性之旅，午後乘筏破浪遊潟湖，享受東山黑金傳奇，最後血拚優質農產品盡興而返，有買有住又有玩！

國家發展委員會主委龔明鑫也熱情參與，自己的首張振興券就是消費於台南的大東夜市，並表示南市府搭配振興劵加值推出「五子登科加碼送」超狂大禮非常吸引人，龔主委本身也非常期待，笑稱自己也是所有消費者的對手，希望幸運抽到台南的房子，就可以常來台南旅遊消費了！

台南假日農市自1999年成立至今已邁入第21年，每周末上午9時至下午5時於林森路監理站旁（大東夜市現址）舉辦，集結來自全台各地農會、產銷班、合作社等180個參展單位，銷售新鮮優質的時令蔬果及加工品，深受大台南鄉親喜愛，市長黃偉哲也肯定台南市農會的努力與協助，立法委員林俊憲、市議員蔡旺詮也到場關心農市。

台南市政府農業局進一步說明，農業加碼活動必須使用實體三倍券於指定店家消費，依實體三倍券面額回饋10％農產折價券，創造回購動機，藉此活絡台南農業市場經濟，並向國人推廣台南優質的農業。

龔明鑫主委表示，自7月15日開始領取振興三倍券以來，3天已經高效率領取745萬份。大家領了券，接下來就是要花出去。台南市政府已經順勢彙整業者順勢推出各種不同組合的優惠方案，市府更推出加值方案「五子登科加碼送」大禮，總值超過千萬元，希望能帶動另一波消費潮，同時歡迎民眾到台南旅遊。

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