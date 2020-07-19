太平洋理髮廳熄燈　黃偉哲與民眾重溫老店最後風情

▲台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳熄燈走入歷史，許多市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳，19日熄燈走入歷史，黃偉哲市長特意在營業最後一晚到場祝福，與市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。





黃偉哲市長感性表示，開業50年的男仕理髮老店-太平洋理髮廳就要結束營業，他的內心十分不捨，也非常感傷，台南是歷史悠久的城市，漫步在台南的街道上，經常一個不經意的轉角，就是一間老店、一頁讀不完的故事，老店已經是台南重要的在地特色，不僅凝聚當地居民情感，更是常民生活記憶中重要的一部分。太平洋理髮廳已經在台南街頭營業50年，早已融入台南人生活當中，一旦歇業後，許多人的回憶、說不盡的精彩故事也將隨之落幕，令人惋惜。他一一唱名5位理髮老師傅，感謝她們多年來為市民朋友的付出，也祝福她們在此後的人生，開開心心、快快樂樂！





最後一天的營業日晚上，許多數十年的老客人，街頭巷尾的左右鄰里紛紛前來做最後一次的巡禮，將老店裡外擠得水洩不通，台南市議員洪玉鳳、許志椿和沈震東及陳亭妃立委的秘書張文雄也來現場，與市民朋友為老店的最後營業日增添人氣和回憶。

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台南市有很多珍貴的傳統老店，中西區公所從2016年到現在一直有開辦「社區影像紀錄培力課程」，邀請南藝大紀錄所曾吉賢教授來指導社區民眾拍攝紀錄中西區，《理髮廳的今昔-太平洋理髪廳》紀錄片就是106年社區學員的作品。因此今天雖然太平洋理髮廳歇業了，至少還可以從紀錄片裡看見太平洋理髮廳曾經存在的樣貌，與這5位70多歲理髮師傅的技藝故事。未來市府希望與市民朋友一起保存記錄建構在地文化記憶，不會讓老店因時代的變遷而逐漸消失在歷史之中。





黃偉哲市長也一併感謝老闆娘康銀足女士大方捐贈一套傳統理髮椅與器具，未來將供中西區圖書館遷至原台南州會典藏展示，讓懷念太平洋理髮廳的朋友們可以走進圖書館回味這套老設備，同時也可以觀賞紀錄片勾起昔日傳統男仕理髮的生活回憶。希望讓更多民眾認識台南理容文化的技藝故事，大家一起關注府城傳統老店，將老台南的人情味代代流傳下去。

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