　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太平洋理髮廳熄燈　黃偉哲與民眾重溫老店最後風情

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳熄燈走入歷史，許多市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳熄燈走入歷史，許多市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳，19日熄燈走入歷史，黃偉哲市長特意在營業最後一晚到場祝福，與市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。

▲台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳熄燈走入歷史，許多市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感性表示，開業50年的男仕理髮老店-太平洋理髮廳就要結束營業，他的內心十分不捨，也非常感傷，台南是歷史悠久的城市，漫步在台南的街道上，經常一個不經意的轉角，就是一間老店、一頁讀不完的故事，老店已經是台南重要的在地特色，不僅凝聚當地居民情感，更是常民生活記憶中重要的一部分。太平洋理髮廳已經在台南街頭營業50年，早已融入台南人生活當中，一旦歇業後，許多人的回憶、說不盡的精彩故事也將隨之落幕，令人惋惜。他一一唱名5位理髮老師傅，感謝她們多年來為市民朋友的付出，也祝福她們在此後的人生，開開心心、快快樂樂！

▲台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳熄燈走入歷史，許多市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後一天的營業日晚上，許多數十年的老客人，街頭巷尾的左右鄰里紛紛前來做最後一次的巡禮，將老店裡外擠得水洩不通，台南市議員洪玉鳳、許志椿和沈震東及陳亭妃立委的秘書張文雄也來現場，與市民朋友為老店的最後營業日增添人氣和回憶。

請繼續往下閱讀...

▲台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳熄燈走入歷史，許多市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市有很多珍貴的傳統老店，中西區公所從2016年到現在一直有開辦「社區影像紀錄培力課程」，邀請南藝大紀錄所曾吉賢教授來指導社區民眾拍攝紀錄中西區，《理髮廳的今昔-太平洋理髪廳》紀錄片就是106年社區學員的作品。因此今天雖然太平洋理髮廳歇業了，至少還可以從紀錄片裡看見太平洋理髮廳曾經存在的樣貌，與這5位70多歲理髮師傅的技藝故事。未來市府希望與市民朋友一起保存記錄建構在地文化記憶，不會讓老店因時代的變遷而逐漸消失在歷史之中。

▲台南市中西區民生路營業50年的太平洋理髮廳熄燈走入歷史，許多市民、常客最後一次品味傳統男仕理髮廳的懷舊氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也一併感謝老闆娘康銀足女士大方捐贈一套傳統理髮椅與器具，未來將供中西區圖書館遷至原台南州會典藏展示，讓懷念太平洋理髮廳的朋友們可以走進圖書館回味這套老設備，同時也可以觀賞紀錄片勾起昔日傳統男仕理髮的生活回憶。希望讓更多民眾認識台南理容文化的技藝故事，大家一起關注府城傳統老店，將老台南的人情味代代流傳下去。

・最新、最強美白好物

ET快訊
威力彩狂飆20.8億！　「2星座」最有機會成為億萬富豪
胖弟睡覺「乩身報明牌」超準…退駕突叫不醒　醫驚：會猝死
公車司機丟包「漸凍人」！他深夜路邊崩潰　客運公司回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哀豔的星球輓歌　冰島藝術家「有時河流是座橋」大型個展

太平洋理髮廳熄燈　黃偉哲與民眾重溫老店最後風情

公車司機丟包「漸凍人」！他深夜路邊崩潰　客運公司回應了

加薪自己爭！本周「績效爆強」生肖揭曉...上司＝貴人必把握

台南50多年歷史的太平洋理髮廳熄燈！　謝幕惜別會離情依依

藝FUN券註冊破200萬、申請倒數1天！7/21唐鳳直播公開抽籤　600元免費買書看電影

歷時2年！田中氣象站啟用了　成全台唯一完全對外開放氣象站

馬路被壓縮超危險！休旅車「收後照鏡」緊貼分隔島　網曝：還有人賣椰子水

20日零時起「500元動滋券」開放登記！限量400萬份怎麼抽籤一次看

哪區這麼苦情？台北午後驚人雨瀑照曝　下周唯一降溫時刻「午後雨區」出爐

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

哀豔的星球輓歌　冰島藝術家「有時河流是座橋」大型個展

太平洋理髮廳熄燈　黃偉哲與民眾重溫老店最後風情

公車司機丟包「漸凍人」！他深夜路邊崩潰　客運公司回應了

加薪自己爭！本周「績效爆強」生肖揭曉...上司＝貴人必把握

台南50多年歷史的太平洋理髮廳熄燈！　謝幕惜別會離情依依

藝FUN券註冊破200萬、申請倒數1天！7/21唐鳳直播公開抽籤　600元免費買書看電影

歷時2年！田中氣象站啟用了　成全台唯一完全對外開放氣象站

馬路被壓縮超危險！休旅車「收後照鏡」緊貼分隔島　網曝：還有人賣椰子水

20日零時起「500元動滋券」開放登記！限量400萬份怎麼抽籤一次看

哪區這麼苦情？台北午後驚人雨瀑照曝　下周唯一降溫時刻「午後雨區」出爐

Dappei／迷幻的「紮染」單品其實很好駕馭！3種個性Look　獨特又不撞衫

開戰時台灣能用導彈攻北京　張競：洋和尚發文隱藏政治目的？

詐騙集團利用未成年「擔任車手」　北市警局提醒勿上當

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

「三倍券折到」全聯拒收！網闢謠：鈔票折痕更多

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

下周唯一降溫時刻　一周雨區出爐

好市多米「爬滿米蟲」！內行傳授4大絕招

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

神人捕捉台灣出現類極光光柱奇景

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

公車司機丟包「漸凍人」！客運公司回應了

更多熱門

相關新聞

台南50多年歷史的太平洋理髮廳熄燈！

台南50多年歷史的太平洋理髮廳熄燈！

台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，7月19日晚上正式熄燈走入歷史，中西區公所辦「再見太平洋理髮廳˙謝幕惜別會」活動，吸引眾多民眾參與，體驗傳統男仕理髮廳50年流金歲月。

全國商圈嘉年華台南熱鬧登場

全國商圈嘉年華台南熱鬧登場

振興沿海地區優質文蛤魚蝦展售黃偉哲肯定

振興沿海地區優質文蛤魚蝦展售黃偉哲肯定

2020年父親節感恩表揚活動

2020年父親節感恩表揚活動

台南市青春專案暑期首次聯合稽查

台南市青春專案暑期首次聯合稽查

關鍵字：

太平洋理髮廳熄燈黃偉哲老店風情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

南投驚傳14女遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面