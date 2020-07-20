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台南芒果行銷活動　黃偉哲受邀大啖消暑冰品與民同樂

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▲台南市農漁畜牧產品推展協會舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，市長黃偉哲受邀前往與大家同樂大啖冰品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農漁畜牧產品推展協會舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，市長黃偉哲受邀前往與大家同樂大啖冰品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市農漁畜牧產品推展協會20日在新營區新民國小對面的「蓮海棚架」，舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，現場人潮聚集，人手一碗消暑的芒果冰品，市長黃偉哲受邀前往與大家同樂大啖冰品，除感謝環保志工們為環境清潔付出，更親自抽出首獎55吋數位電視的幸運得主，歡欣合影。

▲台南市農漁畜牧產品推展協會舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，市長黃偉哲受邀前往與大家同樂大啖冰品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，感謝各方的支持及共襄盛舉，才能讓活動辦得既順利又圓滿。今年芒果的外銷成長22％，非常感謝民眾對農民與優質的農產品的捧場，才有漂亮的價格。在此也要對環保志工整年的辛勞付出致敬，在場飲食的大家能夠順手清理就自行整理，大家都是環保的志工。

▲台南市農漁畜牧產品推展協會舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，市長黃偉哲受邀前往與大家同樂大啖冰品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農漁畜牧產品推展協會指出，台南是愛文芒果最大的產區，協會長期為了協助農民產銷穩定舉辦行銷活動，來鼓勵鄉親多多購買優質美味的台灣芒果，「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」舉辦已逾10年，因民治議會整修，首度來到緊臨綠川的「蓮海棚架」舉行及推出議長盃呷冰比賽，不但備有豐富的摸彩獎品讓民眾有冰可吃有獎可拿，且邀請由退休校長組成的「Tuesday」樂團演出，吸引將近千名鄉親來扶老攜幼參與。

▲台南市農漁畜牧產品推展協會舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，市長黃偉哲受邀前往與大家同樂大啖冰品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市議員蔡育輝，沈家鳳與方一峰議員等人，也都親臨現場與民同樂。新營區公所出借場地辦理環保志工大會師、台南市政府新聞處設攤進行政令宣導、農業局也熱情贊助摸彩品，讓寬敞的「蓮海棚架」擠滿人潮，熱鬧滾滾。

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