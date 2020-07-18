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全國商圈嘉年華台南熱鬧登場　黃偉哲歡迎全國民眾來台南花三倍券抽大獎

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▲全國商圈嘉年華活動在台南河樂廣場旁熱鬧登場，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人，也到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國商圈嘉年華活動在台南河樂廣場旁熱鬧登場，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人，也到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國商圈嘉年華活動18日在台南河樂廣場旁熱鬧登場，現場有許多來自全國各地商圈的特色攤位約70餘攤，與台南在地商家一同熱情招攬遊客，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲也到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。

活動現場熱鬧非凡，許多觀光客也慕名而來購買特色商品，並觀賞精彩的舞蹈演出，立法委員陳亭妃、台南市議會議長郭信良，議員陳怡珍、沈震東也到現場致意，為活動增添光彩。

▲全國商圈嘉年華活動在台南河樂廣場旁熱鬧登場，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人，也到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

商圈嘉年華由麻豆新生代舞蹈團的熱情的表演開場，新生代舞蹈團秉持著對表演藝術的執著耕耘，以找尋即將被遺忘地方本土文化為目標，曾參加過無數舞蹈比賽與國際性展演活動，創新的演出風格獲得國內外觀眾的熱烈迴響。

▲全國商圈嘉年華活動在台南河樂廣場旁熱鬧登場，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人，也到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，本周是振興三倍券上路的第1個周末，之前因疫情民眾悶了很久，最近疫情趨緩，市民大眾開始有一波報復性的消費，而現在配合振興三倍券到台南消費就可以享受食、宿、遊、購、行等各項優惠外，登錄發票還有機會抽全新美屋、豪華汽車、頂級遊程等大獎，獎項十分豐富，敬邀全國民眾儘快規劃行程到台南來觀光旅遊兼消費，也鼓勵市民朋友在地消費把手上的振興券留在台南，活絡地方經濟。

同時黃偉哲市長也打趣的要求游院長，就在台南把三倍券花完，並且要來參加抽獎，如果抽中最大獎房子，希望游院長以後每周都能下來台南。

▲全國商圈嘉年華活動在台南河樂廣場旁熱鬧登場，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人，也到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華民國全國商圈總會胡神賀總會長表示，商圈為地方經濟發展之重要元素，經濟部自1995年開始推動商圈發展，轉眼已邁入第25個年頭，奠定全台商圈發展基礎，同時帶動地方經濟與區域行銷，全國商圈總會一直以來都非常用心在推廣各商圈的地方特色、促進商圈發展，透過全國商圈總會各項工作推動，來達到型塑商圈魅力、促進地方經濟發展的目的，未來也將繼續和商圈一同攜手向前行。

▲全國商圈嘉年華活動在台南河樂廣場旁熱鬧登場，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人，也到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次的「2020全國商圈嘉年華」活動，18、19日連續兩日於台南市金華新路與康樂街口（河樂廣場旁）舉辦，配合7月15日正式上路的「振興券」，期望帶動台灣新經濟，振興在地產業，並促進地方經濟發展，有規劃假日出訪行程的市民朋友，歡迎趁機會到現場走走。

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