大陸發布新規定　登機前5天內需做好核酸檢測

記者謝欣辰／綜合報導

大陸有關部門今（21）日公告新規定，要求搭乘民航班機前往中國大陸的旅客，必須5天內完成2019冠狀病毒疾病核酸檢測陰性證明才能登機。

中國民航局表示，為確保國際旅行健康安全，降低疫情跨境傳播風險，中國民航局、海關總署、外交部聯合公告，對前往中國大陸航班乘客實行憑「新冠病毒核酸檢測陰性證明」登機的規定，做法如下：

一、搭乘航班往大陸的中、外籍乘客在登機前5天內完成核酸檢測。檢測應在中國駐外使館指定或認可的機構進行。

二、中國籍乘客通過防疫健康碼國際版小程式（App）拍照上傳核酸檢測陰性證明。

三、外國籍乘客憑核酸檢測陰性證明向中國使領館申辦健康狀況聲明書。

四、有關航空公司負責在登機前查驗健康碼狀態和健康狀況聲明書。不符合相關要求的乘客不能登機。各航空公司應嚴格履行查驗手續。

五、乘客提供虛假證明和資訊，須承擔相應法律責任。

六、中國大使館將認真評估駐在國核酸檢測能力，並在具備條件的時候發布具體實施辦法。

上述新規發布後，已在網路社群上引發熱議，許多海外網友都在哀怨，「要到哪才能做檢測？」、「返家變的好麻煩」，因難以在當地取得核酸檢測證明，而且國外檢測費用極高，此舉未來是否有其他配套措施，還有待觀察。