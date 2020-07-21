中共「長程火砲飛彈」攻台沒人擋得住！林郁方：近幾月台海爆戰爭可能性增加

▲解放軍火箭軍東風26型導彈。（圖／視覺中國）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今（21）日舉辦「危險的海峽：台海爆發軍事衝突的可能性」座談會，國安組召集人林郁方指出，跟以往相比目前爆發戰爭的可能性是增高的，且使用彈道飛彈突襲，沒有人擋得住。

國家政策研究基金會是國民黨官方智庫，董事長皆由國民黨主席兼任。上午的座談會，由基金會國家安全組召集人林郁方主持，前國防部長副部長陳永康，前空軍副司令張延廷、前國安局長蔡得勝等人與會。

據《中評網》報導，針對中共若要對台發動全面戰爭，美國撤僑會是一個訊號嗎？林郁方對此回應稱，中國大陸要打台灣並不會全面性開打，因為代價太高，現階段的可能很低，加上美軍有能力全面監控戰場，中共要對台發動大規模的突襲，無論是兩棲或空降都需在機場或港口集結部隊，會被監控，所以並不是那麼容易。

林郁方話鋒一轉，表示中共若是使用「彈道飛彈」突襲，就沒有人擋得住，因為美國一定也是在飛彈離開掩體後才可能通知台灣，所以利用「長程火砲飛彈」對台攻擊，比較不會被偵測到。他還強調，無論中共要用什麼方式攻擊台北，也一定會避開外國僑民。

他認為，過往發動戰爭的決策者其實都非常理性，會發動戰爭只是「判斷錯誤」、認為自己會贏，因此千萬不要認為「絕不會貿然發動戰爭」；與4年前比較，台海爆發戰爭的可能性是增加的，「看起來蔡英文、吳釗燮也不是太有信心台海不會發動戰爭」。

▲林郁方。（圖／記者屠惠剛攝）



另一方面，前國安局長蔡得勝也指出，自己不認為現階段會發生大規模戰爭，但擦槍走火機率不斷升高，「現在過去最大不同，不管美中、兩岸，相互攻訐都是高層，也就是官員對官員，但現在憂慮的是，美國仇共、抗共意識提升，兩岸也是一樣，台灣仇共跟反共意識同樣增強，大陸仇台跟友台意識相比也在提升。」

不過，蔡得勝強調，相信國防部沒那麼弱，但縱使台灣有能力抵擋中共第一波，「但第二波、第三波呢？中共現在已有多波進攻能力。台灣經得起打嗎？大家心裡有數，主政者心中要記得，不能打、不禁打、打不贏。存在才是硬道理。」

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