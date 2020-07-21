暴雨帶北移！長江流域連14天「超警戒水位」　黃河、淮河齊發洪水預警

▲三峽大壩長江洪水挑戰未過，黃河、淮河齊發洪水警報。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸暴雨連續數周，長江第2號洪水高峰18日到19日才剛通過三峽大壩，第3號洪水預計在21日形成，而水利部黃河水利委員會20日指出，黃河上游汛情藍色預警，來水受暴雨影響持續增加，當晚8點42分流量達每秒3000立方公尺，已出現黃河第2號洪水，因此啟動水旱災害防禦 IV 級應急響應。淮河方面，也在20日上午發布洪水紅色預警信號。

綜合陸媒報導，根據《黃河水旱災害防禦應急預案(試行)》規定，黃河水利委員會決定，發布黃河上游汛情藍色預警，自20日晚間9點起，啟動黃河上遊水旱災害防禦 IV 級應急響應。根據預報，未來水勢仍將繼續上漲，龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近汛限水位。

黃河水利委員會相關負責人表示，已向流域相關省區水利廳，西部、北部戰區和黃河上中遊水調辦發出緊急通知，要求青海、甘肅、寧夏、內蒙古等省區水利廳對當前防汛工作進行全面部署，加強河勢、工情觀測，加強堤防巡查和工程防守，及時報告重要汛情和動態，水文部門也將密切關注天氣形勢和雨水情變化，及時發布相關預報和通報。

長江流域方面，第2號洪峰19日剛通過三峽大壩，21日預計迎來第3號洪水，中下游超警戒水位已持續第14天，洪水警報已是最高的紅色等級，洞庭湖也再次出現超警戒水位，鄱陽湖和太湖情況也仍緊繃。

連接長江及黃河的淮河水域，20日上午也發布洪水紅色預警信號，水旱災害防禦應急響應提升至I級；淮河汛情關鍵指標王家壩，水位則是漲至29.66公尺，已高過0.36公尺的保證水位，於當天晚間8點32分，時隔13年後再開閘蓄洪。