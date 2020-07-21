　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

暴雨帶北移！長江流域連14天「超警戒水位」　黃河、淮河齊發洪水預警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼三峽大壩。（圖／CFP）

▲三峽大壩長江洪水挑戰未過，黃河、淮河齊發洪水警報。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸暴雨連續數周，長江第2號洪水高峰18日到19日才剛通過三峽大壩，第3號洪水預計在21日形成，而水利部黃河水利委員會20日指出，黃河上游汛情藍色預警，來水受暴雨影響持續增加，當晚8點42分流量達每秒3000立方公尺，已出現黃河第2號洪水，因此啟動水旱災害防禦 IV 級應急響應。淮河方面，也在20日上午發布洪水紅色預警信號。

綜合陸媒報導，根據《黃河水旱災害防禦應急預案(試行)》規定，黃河水利委員會決定，發布黃河上游汛情藍色預警，自20日晚間9點起，啟動黃河上遊水旱災害防禦 IV 級應急響應。根據預報，未來水勢仍將繼續上漲，龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近汛限水位。

黃河水利委員會相關負責人表示，已向流域相關省區水利廳，西部、北部戰區和黃河上中遊水調辦發出緊急通知，要求青海、甘肅、寧夏、內蒙古等省區水利廳對當前防汛工作進行全面部署，加強河勢、工情觀測，加強堤防巡查和工程防守，及時報告重要汛情和動態，水文部門也將密切關注天氣形勢和雨水情變化，及時發布相關預報和通報。

長江流域方面，第2號洪峰19日剛通過三峽大壩，21日預計迎來第3號洪水，中下游超警戒水位已持續第14天，洪水警報已是最高的紅色等級，洞庭湖也再次出現超警戒水位，鄱陽湖和太湖情況也仍緊繃。

連接長江及黃河的淮河水域，20日上午也發布洪水紅色預警信號，水旱災害防禦應急響應提升至I級；淮河汛情關鍵指標王家壩，水位則是漲至29.66公尺，已高過0.36公尺的保證水位，於當天晚間8點32分，時隔13年後再開閘蓄洪。

ET快訊
掏500元三倍券「有找零嗎？」　老闆一波神操作客人吃癟呆了
快訊／胡睿兒現身報到入監！　林采緹嘆：好好照顧自己
老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻　釣出大票苦主
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸新冠疫苗臨床結果曝！可誘發免疫反應　預防功效「無法確定」

暴雨帶北移！長江流域連14天「超警戒水位」　黃河、淮河齊發洪水預警

人為失誤「陰性病患」與確診者同住7小時！　港衛生署急道歉：太累了

陸官方首承認：三峽大壩不能包打天下！　備戰長江「七下八上」防汛關鍵期　

雙城論壇明登場　 後疫情時期兩岸「機會之窗」

美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部嗆：美方不應挑撥、製造對立

孩童河邊溺水　媽媽在50公尺處與朋友打麻將

香港病例暴增！陸專家分析關鍵　「低水平病情」社會經濟成本會更高

大陸官媒報導：夏糧產量達2856億斤「創歷史新高」　中國人的飯碗端得更牢

疫情失控？港專家：病例數若以「幾何級數」增加　政府將祭出「禁足令」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

夏日吃驚的關鍵秘密！全台竟只有3%的人知道！

陸新冠疫苗臨床結果曝！可誘發免疫反應　預防功效「無法確定」

暴雨帶北移！長江流域連14天「超警戒水位」　黃河、淮河齊發洪水預警

人為失誤「陰性病患」與確診者同住7小時！　港衛生署急道歉：太累了

陸官方首承認：三峽大壩不能包打天下！　備戰長江「七下八上」防汛關鍵期　

雙城論壇明登場　 後疫情時期兩岸「機會之窗」

美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部嗆：美方不應挑撥、製造對立

孩童河邊溺水　媽媽在50公尺處與朋友打麻將

香港病例暴增！陸專家分析關鍵　「低水平病情」社會經濟成本會更高

大陸官媒報導：夏糧產量達2856億斤「創歷史新高」　中國人的飯碗端得更牢

疫情失控？港專家：病例數若以「幾何級數」增加　政府將祭出「禁足令」

消失7年復出演戲爆「14年豪門婚姻亮紅燈」！　郁方親上火線回6個字

公鹿5天第2人宣布確診！重要替補康諾頓中鏢　主帥預估能趕上復賽首戰

TOYOTA「高級版RAV4」單月接單4.5萬張！原預計只賣3100台

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備就靠這張

玻璃屋內吃沙拉、喝拿鐵！台中老宅早午餐　捲稻草造景超好拍

中職／劉貴元選秀獲兄弟青睞　徐總培育美濃首批球員進職棒

桃園路邊攤美食進軍百貨櫃位　老闆用大七送龍蝦...網友想應徵司機

緯創開盤即走高！盤中股價一度上漲2元　最高點來到34.95元

中職／林政華獲桃猿指名：喜歡球隊　盼看齊陳晨威快腿

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

大陸熱門新聞

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

陸首承認「三峽大壩不能包打天下」

香港病例暴增！張文宏分析關鍵

美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部回應

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

安徽凌晨「轟兩聲」炸堤洩洪

長江5層樓高「移動城堡」水上飄！　一查才知真相

大陸官媒：夏糧産量達2856億斤　創歷史新高

安徽王家壩開閘自淹「20萬人家園」

她新婚床戰後腹痛炸裂！一照內臟被血水淹沒

雙城論壇明登場　 扮兩岸機會之窗

13歲女孩水庫游泳「被致命陷阱吸走」　痛苦卡排水管5hrs溺亡！

三峽大壩　發生位移、滲流、變形

更多熱門

相關新聞

美國否定中國南海主權　三大原因

美國否定中國南海主權　三大原因

美國國務卿蓬佩奧日前於「南海仲裁案」公布四週年之際，發表《美國對於南海海事聲索的立場》，否定中國大陸關於南海主權的聲索，並批評中國以霸凌的方式企圖控制南海，將南海當成其海上帝國，美國將與東南亞盟國及合作伙伴一起反對。

美國對中港官員點燃金融戰火！

美國對中港官員點燃金融戰火！

英終止「香港引渡協議」中英矛盾升溫

英終止「香港引渡協議」中英矛盾升溫

陸首承認「三峽大壩不能包打天下」

陸首承認「三峽大壩不能包打天下」

美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部回應

美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部回應

關鍵字：

中國長江黃河淮河洪水

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

龍洞夜潛「海水」跟進房…暗處人臉照曝光

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陸企立訊蠶食台廠！驚動郭台銘

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面