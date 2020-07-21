北京連15天無本地確診　吳尊友：新發地疫情傳播全部終止

▲北京疫情日漸趨緩，圖為北京地鐵站行人。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

北京自6月11日疫情復發後，經過一個多月的調控，截至7月20日，已連續15天無新增報告本地確診病例，應急響應級別調降為三級。對此，大陸疾控專家吳尊友表示，這說明新發地疫情及其相關的傳播擴散已經全部終止，即使再發生，也不會出現像年初在武漢那般嚴重的疫情。

北京市​​​​委宣傳部副部長徐和建21日在新聞發布會上通報，截至7月20日，北京已經連續15天無新增報告本地確診病例，治愈出院人數已經超過病例總數的三分之二，全市所有地區皆為低風險地區，北京市應急響應級別調降為三級後，「首都疫情防控形勢持續穩定向好，防控重大階段性成果不斷鞏固和擴大。」

▲應對第二波疫情，北京日前上調防控等級，並對市民採取大規模核酸檢測。（圖／路透）

他還強調，應急響應級別調整至三級是進入常態化防控的重要標誌，但不等於警報解除，各項措施要繼續落實。

面對常態化防控後的生活需要，北京市電影局局長王杰群也宣布，低風險地區的電影院，可於本月24日起有序恢復營業。在此之前，大陸國家電影局宣布，低風險地區電影院可於20日起，有序恢復營業。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友說，隨北京應急響應已經從二級調整到三級，說明新發地疫情及其相關的傳播擴散已經全部終止。

他說，未來在中國大陸出現疫情是一種常態「，但我們有信心，即使再發生，也不會出現像年初在武漢發生那樣嚴重的疫情。​​​​」

據大陸國家衛健委今晨通報，7月20日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例3例（上海2例，四川1例），本土病例8例（新疆7例，兵團1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

目前，全大陸現有確診病例242例（其中重症病例7例），累計治愈出院病例78817例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83693例，現有疑似病例1例。

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