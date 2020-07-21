柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

▲2019上海雙城論壇，柯文哲與前上海市長應勇合影留念。（資料照／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

2020雙城論壇將在22日登場。受到新冠疫情影響，今年規模縮小，不只上海方改以視訊與會不會來台，流程也由過去的三天精減為一天結束。儘管舉辦規模不如以往，但台北、上海兩市堅持舉辦，是疫情爆發以來兩岸唯一且首次的官方交流，仍具有象徵意義；尤其柯文哲有意2024總統大位，堅持兩岸交流將是柯最好的成績單。

疫情也擋不住雙城交流 將成柯角逐2024成績單

上海雙城論壇在2010年、前市長郝龍斌任內首度於台北市舉辦，此後便維持一年台北、一年上海的輪流舉辦的交流模式發展至今。在當時國民黨執政背景下，被視為兩岸交流的一大突破。接著柯文哲上任後繼續維持舉辦，雖然2016年民進黨政府上後兩岸關係急凍，但在柯的堅持下，雙城論壇延續，成為兩岸間唯一的官方交流平台。

值得一提的是，2019年雙城論壇結束後，台北市長柯文哲返台1個月後，便創立了台灣民眾黨，多了一個黨主席的稱號，接著還成功進軍立法院組黨團、躍升為台灣第三大黨。在更加確立朝2024總統大位發展的同時，柯文哲堅持舉辦雙城論壇的雙城論壇成為「王牌」，屆時在2024，柯將是兩岸自2016年急凍以來，唯一有兩岸交流實績的候選人，對於沒有既定立場的柯來說，將是吸納藍營、親中選民的關鍵成績單。

但在目前台灣社會反中情緒高漲，柯文哲此舉也是步步險棋。尤其疫情的爆發進一步加強對對岸的抗拒，本就被歸類為「親中」的柯，還堅持舉辦雙城論壇，帶來的未必都是正面效益，一個不小心又被網軍纏身、抹成中共同路人，此風險依舊存在。

▲柯文哲任內延續雙城論壇舉辦，成為兩岸間唯一官方交流平潭。（圖／記者宋良義攝）

疫情影響首採視訊 聚焦疫後經濟作為

根據北市府規劃，柯文哲與上海代理市長龔正將先後上台致詞，為活動揭開序幕，接著北市副市長黃珊珊演講「改變成真，挑戰疫災，創建台北的新價值」，上海副市長宗明隨後演講，「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」 ，主要論壇在11點結束，4個分論壇緊接在後。

分論壇主題分別為衛生醫療、產業經濟、智慧交通、區域治理等4個分論壇。其中，在新冠肺炎疫情影響下，衛生醫療論壇將會談及相關議題，如雙方醫療體系應對差異等。

而這次論壇也是首次以視訊方式舉辦，在通訊軟體部分，北市府發言人周台竹表示，經與上海方協調後，決定採用總部設在美國加州矽谷的思科系統（Cisco Systems），主要是系統有相當程度可靠性、雙方也沒有反對。

▲北市府發言人周台竹說明雙城論壇。（圖／記者徐斌慎攝）