商家收到「假三倍券」遭銀行沒收？蘇貞昌闢謠：根本還沒開始兌領





▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台南市議會國民黨團20日召開記者會爆料，稱有朋友收到三倍券，到銀行兌換卻發現是「偽券」，質疑三倍券擾民。行政院長蘇貞昌20日晚間第一時間透過臉書闢謠，他21日受訪時再強調，目前銀行根本還沒開始開放兌領，因此這是假訊息，希望民眾不要被謠言迷惑。

蘇貞昌21日受訪時表示，三倍券非常感謝各界支持，商家一直加碼，同時經過這幾天來 發行這麼順利，接近1200萬份了，可見大受歡迎，要感謝這麼多人的辛苦。

蘇貞昌強調，「因為剛開始用，7月23日才開始商家可以兌領，現在根本還沒開始兌領，希望民眾不要被謠言迷惑。」

事實上，蘇貞昌20日晚間已經先透過臉書向民眾闢謠，「三倍券謠言大量發生中，不要輕信！有地方民代開記者會說，他有一老友去銀行兌換三倍券，行員說『這是偽券』，當場沒收賺來的血汗錢，這位鄉親居然可以鼻子摸摸回家找議員抱怨？！」

蘇貞昌指出兩個疑點，「三倍券等同鈔票，收到假鈔，銀行一定會當場報警，由警察向當事人好好釐清假鈔來源，經過警政署查明，沒有接獲相關報案。而且7月23日才開放將三倍券換成現金，銀行尚未開始兌領業務，因此這是假消息。」

蘇貞昌強調，造謠不會讓政府的效率提高、更不會讓台灣更好，「看到來路不明的消息務必多查證，以免受騙！」