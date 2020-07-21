邊境何時解封？陳時中給出「2條件」答案　蘇貞昌：嚴謹是必要的！





▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

隨著國內疫情趨緩，國人也開始關心邊境何時解封。對此，衛福部長陳時中近日給出答案，除非世界疫情趨緩，或是疫苗問世，否則代價太高了。對此，行政院長蘇貞昌21日受訪時回應，強調評估還是要尊重指揮中心專業判斷，希望國人能多體諒。

蘇貞昌表示，台灣的防疫因為國人水準高還有政府的努力，確實很成功，近期國際評價台灣，在全球75個經濟體裡面是第一名。當今天全世界很多國家還在為防疫困擾，面對很大衝擊損害，還一再增加相關確診人數、死亡人數的此時此刻，台灣正在煩腦太多人出來玩，確實台灣有不同的煩惱。

蘇貞昌指出，當世界很多國家鎖國不能去的時候，讓原本一千七百萬習慣出國的人口，改成對他們推動國內旅遊。交通部長林佳龍認真推動國內旅遊政策、投入相關資源，大家看到一時間整個國人同胞都出來了在進行消費。

蘇貞昌強調，雖然國內鬆綁，但是國際邊防還是要風險嚴格管理，「我們不能輕率，要看各國疫情狀況，如果各國疫情嚴重，我們開放會衝擊到台灣本身、妨害國人健康。所以指揮中心嚴謹是必要的，未來哪些地方可以開放、開放多少、低中高風險，還是要由疫情指揮中心專業判斷，希望大家體諒。」