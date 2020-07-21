藝FUN券「3尾數」沒中網哭「國家級邊緣人」！留APP能幹嘛⋯文化部回應了

▲文化部今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選，最後總共210萬7,883人幸運獲獎。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億推出每份600元「藝FUN券」今（21）日中午12時公開抽獎，只要在20日前下載APP並註冊申請，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲獎！然而只有尾數「1、2、6」沒中，網友哭說「怎麼覺得這沒中比中獎還難⋯」「這次尾數1.2.6真的是國家級邊緣人了」「一家4口都尾數1」，也有人表示要怒刪APP，而文化部也回應藝FUN券APP留下的用途。

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▲網友哭說「這次尾數1.2.6真的是國家級邊緣人了」。（圖／翻攝臉書ETtoday新聞雲）

▲藝FUN券抽籤身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲獎，換言之只有尾數「1、2、6」沒中。（圖／翻攝文化部直播）

文化部推出「藝FUN券」自7月18日上午9點至20日晚上9點開放APP下載註冊申請，共303萬2,042人符合抽籤資格，今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，採公平方式的特別橋段，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選，最後總共210萬7,883人幸運獲獎，不少人得知自己的尾數被抽中後開心留言「歐耶！中了！」

▲藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）

由於只有身分證尾數「1、2、6」沒中獎，網友也紛紛哭留言「一家4口都尾數1」、「2已哭」、「有一種恨，有345跟789就是沒有中間的6」、「這遊戲是在懲罰沒中的人嗎？」「這次尾數1.2.6真的是國家級邊緣人了」，還有事先不知道活動的人扼腕「 中了 但沒登記」「都不知道有這活動，一家人2400飛了」。

▲▼網友在《ETtoday新聞雲》粉專留言。（圖／翻攝臉書ETtoday新聞雲）



也有網友問「沒中獎留著APP能幹嘛？」更有人表示想「怒刪」，對此文化部表示，「藝FUN券」APP是目前搜羅全台各類型藝文產業相當完整的「藝文消費地圖」，資料十分珍貴，歡迎喜愛藝文活動的民眾可以留下APP，文化部也將持續聽取及彙整藝文界各方意見，未來以此為基礎，研議相關功能與經營策略，將APP朝向永續經營發展為目標，協助藝文界行銷及發展。

而文化部長李永得在抽獎前也特別感謝303萬多名註冊「藝FUN券」的網友，直說「非常感謝！相信這些人都是挺藝文的鐵粉。」他恭喜所有的獲獎者，也希望這次雖然沒有獲獎的民眾，仍能攜手共同挺藝文，此外「針對65歲以上、18歲以下的手機弱勢族群、身心障礙者」，文化部也將規劃第二波藝FUN券，將與四大超商合作，用健保卡就可以領取。

▲文化部今（21）日公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選。（圖／文化部）