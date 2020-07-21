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藝FUN券「一家3口衰沒中」　爸怒買刮刮樂...最後一刻爽歪！網驚10倍

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▲▼藝FUN券抽籤，尾數中獎名單出爐。（圖／翻攝文化部直播）

▲藝FUN券抽籤！（圖／翻攝文化部直播）

網搜小組／劉維榛報導

「老天爺是公平的！」一名人夫哀號，一家三口身分證字號包辦1、2、6，無緣拿到藝FUN券600元，結果中午他去買飯了，氣得買一張刮刮卡「洩憤」，心情宛如洗三溫暖，一開始都沒中，結果最後一碼神對中2000元，讓他爽歪了，一票網友也讚爆，「這種中獎比較實際！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，一家三口都有登記藝FUN券抽獎活動，3個人尾數都不同，想必應該沒那麼衰屎運，結果今（21）日中午中獎名單出爐，只有身分證尾數「0、3、4、5、7、8、9」的民眾才可獲得600元，結果他一看號碼傻爆了。

請繼續往下閱讀...

原PO哀怨表示，「我尾數是1，我兒子是2，我老婆是6，剛好沒中的號碼，我一家三口全包了」，腦波弱的他恰巧經過彩券行，「買中餐時，怒買200元刮刮樂」，沒想到財神降臨了。

照片可見，原PO買了一張520限定刮刮卡，上面第一愛心區槓龜，結果換刮下方的熊熊區，最後一碼35號幸運神中「2000元」，他忍不住爽喊，「老天爺是公平的！」

▲▼藝fun券沒中，人夫刮刮樂中2000（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲刮到最後，2000元爽入袋！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

神展開的經歷曝光後，底下網友羨慕讚爆，「哇～10倍券耶」、「這種中獎比較實際」、「老天關了你三道窗，定會開給你三道光」、「哈哈～我家也是三個都沒中，那我是不是也該去刮一張」、「好猛啊！我也是沒中」、「挖～更好，是現金耶」、「200成本+藝FUN券600*3=2000元打平」。

至於有抽中藝FUN券的幸運兒注意了，隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。

領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等等，使用期限一直到今年12月31日止。

4步驟領券曝光了！（圖／文化部）

▲▼藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）

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