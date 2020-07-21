快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「有這7數字」都中獎

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億推出每份600元，總計發行200萬份之「藝FUN券」今（21）日中午12時公開抽獎，文化部長李永得表示，將以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據採公平的方式抽獎，最後共2,107,883人中獎，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲得600元「藝FUN券」。

▲文化部藝FUN券抽獎。（圖／記者林育綾攝）

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▲藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）



文化部加碼12億推出每份600元、總計發行200萬份「藝FUN券」，自7月18日上午9點至20日晚上9點開放下載註冊，共303萬2,042人符合抽籤資格。文化部於今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選，總共210萬7,883名。

今（21）日的抽籤方式是以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，在律師的見證下，由唐鳳政委及李永得部長，以最「FUN」的類「大富翁」遊戲方式進行，兩人每次各抽出一個號碼球加總後的尾數為移動步數，於地圖上移動位置至所在格子，格子所在的數字即代表該身分證（居留證）末碼數字者中獎。

▲文化部今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選（圖／翻攝自Facebook／文化部）

經遊戲過程後，確定獲選的民眾為身分證（居留証）號末碼0、3、4、5、7、8、9者，總計共210萬7,883名人獲得「藝FUN券」。文化部長李永得表示，由於最後加總抽出號碼累計超過200萬人，總共210萬7,883名，文化部將加碼放送。

李部長也特別提到「恭喜所有的獲獎者，也希望這次雖然沒有獲獎的民眾，仍能攜手共同挺藝文」，此外，針對65歲以上、18歲以下的手機弱勢族群及身心障礙者，文化部也將規劃第二波與四大超商合作專案。



文化部表示，提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知及查看手機簡訊，以利及時獲得中獎資訊，文化部也將於今（21）日下午3點陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。

已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。

領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等等，使用期限一直到今年12月31日止。

▲文化部長李永得、唐鳳公開抽獎，「藝FUN券」中獎名單出爐，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中。（圖／記者林育綾攝）

此外文化部也特別提醒，想要加入「藝FUN店家」者，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。已加入成為店家者，可上文化部官網「藝FUN券專區」下載文宣檔案及收款QR Code等印出張貼於店內。

有關「藝FUN券」使用的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979）或App文字客服，其餘時間則可利用客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）聯繫處理。