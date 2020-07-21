神巧合！藝FUN券抽籤尾數　網驚諧音「0857943⋯林北有錢就是爽」

▲網友發現藝FUN券抽籤尾數，剛好可諧音「0857943⋯林北有錢就是爽」。（圖／翻攝文化部直播）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億推出每份600元「藝FUN券」今（21）日中午12時公開抽獎，最後共累計210萬7,883人中獎，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲得，網友也發現尾數竟然可以組成巧妙諧音「0857943⋯林北有錢就是爽（台語：你爸有錢就是爽）」該留言也被紛紛按讚「太巧了！」

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▲網友發現藝FUN券抽籤尾數，剛好可諧音「0857943⋯林北有錢就是爽」。（圖／翻攝文化部Facebook）



文化部推出「藝FUN券」自7月18日上午9點至20日晚上9點開放APP下載註冊申請，共303萬2,042人符合抽籤資格，今（21）日由黃子佼主持、行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得在律師見證下，採公平方式與特別的橋段，在文化部官方臉書及YouTube頻道公開直播，抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選，最後總共210萬7,883人幸運獲獎，不少人得知自己的尾數被抽中後，開心在臉書報喜留言「歐耶！中了！」

網友也意外發現，幸運抽中的身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」，剛好可以組成巧妙諧音「0857943⋯林北有錢就是爽」，不過此次只有尾數「1、2、6」沒中，也紛紛哭留言「一家4口都尾數1」、「2已哭」、「有一種恨，有345跟789就是沒有中間的6」、「這次尾數1.2.6真的是國家級邊緣人了」，還有事先不知道活動的人扼腕「 中了 但沒登記」「都不知道有這活動，一家人2400飛了」。

▲網友在《ETtoday新聞雲》粉專留言。（圖／翻攝臉書ETtoday新聞雲）



也有網友問「沒中獎留著APP能幹嘛？」更有人表示想「怒刪」，對此文化部表示，「藝FUN券」APP是目前搜羅全台各類型藝文產業相當完整的「藝文消費地圖」，資料十分珍貴，歡迎喜愛藝文活動的民眾可以留下APP，文化部也將持續彙整各方意見，未來以此為基礎規劃相關功能，將APP朝永續經營發展為目標。

而文化部長李永得在抽獎前也特別感謝303萬多名註冊「藝FUN券」的網友，直說「非常感謝！相信這些人都是挺藝文的鐵粉。」他恭喜所有的獲獎者，也希望這次雖然沒有獲獎的民眾，仍能攜手共同挺藝文，此外「針對65歲以上、18歲以下的手機弱勢族群、身心障礙者」，文化部也將規劃第二波藝FUN券，將與四大超商合作，用健保卡就可以領取。

▲藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）

文化部也將於今（21）日下午3點陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。換言之，針對有網友表示收不到驗證碼情形，要在下午3點收到訊息後才能接收。

領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等等，使用期限一直到今年12月31日止。

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