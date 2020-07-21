藝FUN券中獎網哀「無法驗證」　文化部簡訊陸續發「保證22日中午前領到」

▲「藝FUN券」中獎者將在收到訊息後領券，文化部表示簡訊將陸續發送。（圖／網友提供）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼「藝FUN券」今（21）日公開抽獎，只要在20日前下載APP並註冊申請，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲獎，不過有許多中獎網友哀嚎「沒收到簡訊」、「無法驗證」、「一直領不到券」，文化部表示由於要發送200多萬人的驗證簡訊需要時間，於下午3時起陸續發送，建議收到中獎簡訊再去APP領券，以利系統順暢運作，並強調「保證領得到」，絕對會在22日中午12時前讓大家順利領到券，並可開始使用。

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▲文化部今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選。（圖／文化部）

「藝FUN券」今（21）日公開抽獎，共303萬2,042人符合抽籤資格，由唐鳳政委及文化部長李永得在律師見證下，採公平又趣味特別的方式，以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據抽獎，最後共210萬7,883人中獎，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲得600元「藝FUN券」。

文化部表示，下午3點起陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者，獲得訊息通知者，可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。

▲藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）

然而許多中獎人在領獎過程中頻頻卡關，先是傳出「沒收到驗證碼」的消息，接著又有人「驗證碼錯誤」，網友一片哀號「一直收不到驗證碼，然後就一直按重發驗證碼，然後就陸陸續續一直收到驗證碼，然後每一個都驗證失敗」、「到現在還沒收到」，不過也有人已經順利領券。

對此文化部回應，由於要發送200多萬人的驗證簡訊需要時間，於下午3時起陸續發送，建議「收到中獎簡訊」再去APP領券，以利系統順暢運作，並強調「保證領得到」，絕對會在22日中午12時前讓大家順利領到券，並可開始使用。

▲藝FUN券APP系統推播。（圖／記者涂含昀攝）