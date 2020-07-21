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顯示驗證碼錯誤！「藝FUN券中獎者」苦等1小時領不到：到現在都沒收到

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▲▼文化部今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選。（圖／文化部）

▲得獎人數為210萬7883人。（圖／文化部）

記者黃可昀／綜合報導

「藝FUN券」今（21）日公開中獎名單，身分證尾數是0、3、4、5、7、8、9的人都能獲得600元禮券。不過，很多中獎者開心登入APP領獎時，才發現系統大出包，有些人輸入驗證碼後一直顯示「驗證錯誤」，有的則是連驗證碼都沒收到，在PTT與臉書引發一波哀號聲浪。

文化部表示，中獎者只要依循4步驟就能領到600元藝FUN券，並在今日下午3點陸續發放手機簡訊、APP推播通知民眾，許多人照著政府說的步驟領獎，過程中卻頻頻卡關，先是傳出「沒收到驗證碼」的消息，接著又有人「驗證碼錯誤」。《ETtoday新聞雲》記者實測發現，進行到輸入驗證碼這一步時，螢幕會顯示「驗證錯誤」，重開APP後狀況也沒改善，甚至連輸入驗證碼的頁面都進不去。

請繼續往下閱讀...

▲▼4點多仍卡在此畫面。（圖／記者周偉承攝）

▲4點多仍卡在此畫面。（圖／記者周偉承攝）

不少網友也向《ETtoday新聞雲》反應碰到相同問題，紛紛表示，「一直收不到驗證碼，然後就一直按重發驗證碼，然後就陸陸續續一直收到驗證碼，然後每一個都驗證失敗」、「我有收到簡訊了 只是60秒早過了，輸入無效」、「有驗證碼但是沒有可以輸入的畫面」。

稍早也有一名網友在PTT指出，收到簡訊後點選發送驗證碼，結果「隔了1個小時才傳過來」，後續多按了幾次也是相同狀況，「是我手機的問題，還是系統done掉了啊啊啊啊啊？」其他人回應，「這其實很考驗IT大臣的智商..出點毛病大家都能體諒」、「現在還沒收到」、「收了3通簡訊，沒有一個可以用的」、「按了兩次，到現在都沒收到，現在再點領取又變成將透過推播告知結果。」

▼藝FUN券APP稍早發出推播通知，提醒用戶稍後。（圖／記者涂含昀攝）

▲▼藝FUN券APP系統推播。（圖／記者涂含昀攝）

藝FUN券領獎4步驟：

點開APP→進入「我的帳戶」→點選領取藝FUN券→輸入驗證碼後即領取完成。

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