210萬人抽中藝FUN券！「4大加碼券」怎麼領、怎麼花　懶人包一次看懂

▲文化部今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選。（圖／文化部）

記者許展溢、林育綾、李佳蓉／綜合報導

政府為了提振經濟，不僅推出幾乎人人都可領的振興三倍券，四大部會更分別推出藝FUN券、動滋券、農遊券及浪漫客庄旅遊券等4款免費電子票券，吸引民眾瘋狂登記、申請。但4大加碼券並非人人都有獎，必須透過抽籤才能獲得，被抽中的幸運兒該怎麼領獎、怎麼花，《ETtoday新聞雲》貼心報你知。

目前由文化部推出每份價值600元，總計發行200萬份的「藝FUN券」今（21）日中午12時公開抽獎，最後共2,107,883人中獎，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲得；而農委會推出價值250元的農遊券，總計500萬份也全數抽完，中獎率高達96%。如果以上2種加碼電子券都沒抽中也別失望，還有客委會的「浪漫客庄旅遊券」及教育部的「動滋券」，分別在27日（第二階段）及28日抽籤，還沒申請手刀登記。

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4大加碼票券抽到該怎麼領、怎麼花，帶你一次看懂：

1.藝FUN券

收到「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。

使用期限從7/22～12/31止。民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

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▲藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）

2.動滋券

共400萬份500元的「動滋券」，將採線上電子錢包的方式，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，可分次抵用，可用在運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等。

使用期限自8/1～12/31止，並可搭配振興三倍券使用。

7/20～26日，依照身分證、居留證末碼分流可上網登記：

單號→週一三五（7/20、7/22、7/24）

雙號→週二四六（7/21、7/23、7/25）

7/26週日→開放全民登記

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▲動滋券20～26日皆可填寫資料登記。（圖／取自動滋網網頁don500.sa.gov.tw）

3.農遊券

抽中農遊券者會收到簡訊通知，可至農遊券的「票券驗證」頁面4輸入身分證字號與驗證碼，驗證碼在手機簡訊裡，就會看到農遊券Qrcode，只要出示給店家掃就能成功折抵250元。

使用期限至9/17止，限一次抵用完畢，無法分次抵用，且不可兌換現金或找零。全台灣超過2000家農林漁牧產品或體驗都可使用。

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▲只要出示農遊券Qrcode給店家掃就能成功折抵250元。（示意圖／記者周亭瑋攝）

4.浪漫客庄旅遊券

以電子票券式發放，結帳時只要打開票券掃描QR code，每消費滿100元即可折抵1張，最高1次可折抵800元，需要綁定個人Line帳號使用。

使用期間為8/1～12/31，可至11個縣市及70個客家文化重點發展區指定店家消費使用。

第2階段「一般民眾」登記時間為22日起至26日，並將隨後於7/27公開抽籤，第2階段同樣準備14萬份旅遊券，歡迎民眾把握機會踴躍登記。

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