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影／明12點開買！藝FUN券「兌獎4步驟」快領好　7身份證尾數都中獎

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記者林妤柔／綜合報導

文化部推出的「藝FUN券」於今（21）日中午12時公開抽獎，只要身份證尾數是0、3、4、5、7、8、9都幸運獲得600元的「藝FUN券」。文化部粉絲團在稍早公開中獎後提供「領取4步驟」，表示將在下午3點陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者，只要照著完成就能順利領取。

▲▼藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）

▲藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中 。（圖／文化部）

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在直播結束後，文化部粉絲團發文恭喜中籤的2,107,883人，身份證尾數只要有「0、3、4、5、7、8、9」這7組數字，就能領取600元的藝文券。文化部粉絲團提醒，領券有4個重要步驟。在收到手機簡訊或APP推播的中獎訊息後，首先點開藝FUN券app，進入「我的帳戶」，接著點選領取藝FUN券，將會收到一組驗證碼，最後輸入驗證碼後就領取完成。

最後，文化部也感謝大家的力挺，「還是要再次感謝註冊藝Fun券的大家，大家都是300萬藝文振興大軍的一份子，謝謝大家對藝文振興的支持。」

領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等等，使用期限一直到今年12月31日止。

此外文化部也特別提醒，想要加入「藝FUN店家」者，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。已加入成為店家者，可上文化部官網「藝FUN券專區」下載文宣檔案及收款QR Code等印出張貼於店內。

有關「藝FUN券」使用的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979）或App文字客服，其餘時間則可利用客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）聯繫處理。

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