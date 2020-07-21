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比利馬安親班裁罰標準反覆　監察院糾正北市府

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▲▼ 比利馬安親班 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲ 比利馬安親班 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

比利馬兒童課後照顧服務中心屢遭鄰居檢舉涉有外牆變更、擅自裝修等違法建築行為，北市政府官員疑配合市議員關切施壓，屢屢進行稽查開罰，監察院21日通過監察委員高鳳仙提出之調查報告及糾正案，糾正北市府，並請議處相關人員。

高鳳仙說明，北市政府於105年4月間對於比利馬課照中心違反室內裝修行為裁處，因未明確告知違規行為態樣，違規人無從申辯，北市府即裁罰，處理程序顯有瑕疵。另外，補辦室內裝修案於105年底經台北市建築師公會竣工查驗符合規定後，因應議員李慶元要求，額外要求一併辦理，原本不需辦理的「一定規模以下變更審查許可」，除管理辦法規定之建築師簽證外，另增加由結構技師提具結構計算書並簽證，明顯增加法令所無之負擔，損及人民權益，該府認事用法顯有違誤。

高鳳仙提到，比利馬課照中心立案前，市府工務局即勘查認定其屋前平台外推屬既存違建，並拍照列管，該中心於105年間遭市府查報後，即依市府建管處建議，以隔板封閉該陽台，不使用，並於申辦建築物室內裝修併一定規模以下變更審查許可時，檢附「建築師結構安全證明」，說明結構安全無虞。

高鳳仙表示，和興路8號地下室自用儲藏室開窗行為，市府建管處勘查雖認為係屬舊貌，卻未進一步查明，比利馬幼兒園及比利馬補習班之陽臺內縮於建築物立面，並以大面積落地門窗與室內連通，明顯不具結構性，於106年4月遭查報後，亦依市府建管處指示，以矽酸鈣板恢復外牆之區隔功能。

高鳳仙認為，上述違建尚不涉及建築物主要構造，且經市府建管處查報處理結案，不過市府都發局竟自108年1月起，一再以結構安全為由，認為建築物所有權人「未維護建築物合法使用與其構造及設備安全」，及依市府建管處建議所恢復之外牆面「材質不符原核准」，而處以罰鍰及連續罰，共計144萬元。市府不僅明顯逾越法令規定，且行政行為前後不一、審查標準反覆，行政手段明顯過當，令民眾無所適從，有違行政程序法相關規定，核有違失。

針對北市教育局裁罰，高鳳仙指出，市府教育局於108年12月10日依據該府都發局同年11月8日對比利馬課照中心、幼兒園及補習班之裁罰，再以兒童及少年福利與權益保障法、幼兒教育及照顧法、短期補習班設立及管理準則等分別裁處課照中心6萬元罰鍰、幼兒園1萬5千元罰鍰及補習班停止招生3個月，顯有未妥。

高鳳仙認為，教育部認為教育局對幼兒園之裁罰理由與幼照法第25條之立法意旨似有未符，對補習班之裁處亦不符短期補習班準則第35條第7項對建築物公共安全檢查結果所做之裁處。法務部亦認為，教育局以違反建築法第77條第1項規定之同一行為認定構成兒少權法第83條第3款規定，並依第107條裁罰課照中心，應有行政罰法「一行為不二罰」原則之適用。顯見市府教育局所為之裁罰違法失當，致人民承受過度不利之後果，核有違失。

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