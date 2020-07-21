星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

▲Galaxy Z Flip 5G。（圖／翻攝自Twttter／Evan Blass）



記者謝仁傑／綜合報導

三星下一款可摺疊手機「Galaxy Fold 2」售價暫定為1,990美元（約新台幣58,600元），與先前傳聞不同的是，無線耳機Galaxy Buds+不會作為人們購買Galaxy Fold 2時的附件，而「Galaxy Z Flip 5G」的售價暫定為1,370美元（約新台幣40,350元）。

Galaxy Fold 2將配備7.7吋的主螢幕和6.23吋的保護蓋螢幕，均比前一代更大，另外它使用可摺疊玻璃，提高手機的耐用性。由於新機集合了創新技術和先進工藝，在價格上很難降低，星粉可能也不一定能接受，看來三星計劃將可摺疊手機定為超高端產品，並在可摺疊顯示器的供應轉趨穩定之後，逐步增摺疊手機的供應。

三星去年發布的第一款摺疊手機Galaxy Fold價格昂貴，但產品的水平超出預期，透過差異化的用戶體驗實現可摺疊外形的可能性。據報導指出，預計三星首先會在韓國市場提供限量版的Galaxy Fold 2，目標是每年出貨300萬台，而Galaxy Fold 2可能不會與Galaxy Note 20系列同時發布，以吸引消費者。此外，Galaxy Z Flip 5G型號將提供多種顏色，包括新色「神秘銅」。

目前尚不清楚三星今年是否會發行經濟型的Galaxy Fold系列產品「Galaxy Fold Lite」，多數業內人士認為，在可摺疊顯示器供應有限的情況下，三星在今年底前推出經濟型摺疊手機的可能性很小。

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