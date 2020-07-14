韓媒：三星Galaxy Note 20系列將會比Note10便宜

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星 Galaxy Note 20 系列預計推出 Galaxy Note 20、Note 20+ 與 Note 20 Ultra 等三款，預期全產品線支援 5G，採用最新 LTPO 顯示面板技術、高通最新的 Snapdragon 865+、拍照能力更強大，S Pen 手寫筆也提供滑鼠功能可以遠端遙控手機，價格方面現在首次傳出將會比上一代便宜 40 美元，預期 8 月 21 日上市。

先前傳出三星 Galaxy Note 20 系列將配備最新 LTPO 顯示面板技術，畫面更新率 120Hz，螢幕也將採用高通最新的 Snapdragon 865+，鏡頭拍攝畫素可能維持不變，倒是感光元件可能改為最新的 ISOCELL Bright HM1 最高可拍攝 1 億 800 萬畫素的照片，其他兩顆鏡頭則分別為 1200 萬畫素廣角（感光元件為1/2.55 吋的ISOCELL Fast 2L3） ，另一顆為 1300 萬畫素長焦鏡頭（感光元件為1/3吋的ISOCELL Slim 3M5）。

此外，Galaxy Note 20 系列預計搭載高通 S865+ 行動平台，全產品線都會支援 5G 以因應市場需求。韓國媒體 ETNEWS 爆料該款手機預計 8 月 21 日上市，另外一間韓國媒體 Naver 更進一步爆出新款 Note 20、Note 20 Ultra 售價預計為 120 萬、145 萬韓圜，相較上代便宜大約 40 美元、台幣 1,200 左右。

2019 年推出的 Galaxy Note 10 系列售價 950 美元起，按照這個邏輯來看，新款 Note 20 售價可能是 910 美元左右，遠比 iPhone 11 系列還便宜，也跟先前推特部落客 Ice Universe 爆料：三星 Galaxy Note 20 系列售價為 999 美元起的傳聞不太相同。

Naver 引述 9 月的電信業報告指出，會有這樣的調整是考量到韓國當地新冠疫情（COVID-19）引發的電信補貼減少，擔心因此影響消費者需求，因而做出這樣的定價策略，雖然這次的爆料是韓國當地媒體的報導，然而相信這樣的策略對於同樣售價新冠疫情影響的其他地區，將會帶來指標性意義。

目前三星的預告，已經很明白預告將於 8 月 5 日的 Unpacked 2020 活動當中發表 Galaxy Note 20 系列，因為新款行動平台的關係，預期全系列都支援 5G，至於是否同步推出傳聞中的 Galaxy Fold 2、Galaxy Z Flip 5G 版、Galaxy Watch 3 等款產品，以及定價、補貼策略為何，一切靜待 8 月 5 日揭曉。

＊資料來源：Naver.com