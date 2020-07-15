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三星最新白皮書：6G 將於 2028 年推出

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特約記者洪聖壹／綜合報導

台灣 5G 上週開台，然而其實世界各國已經在規劃 6G 藍圖，三星電子在調查報告當中指出，6G 最快將於 2028 年到來，6G 時代預計將在 2030 年降臨。

在 2018 年，美國、中國大陸、南韓早已啟動 6G 規劃，美國在 2019 年 3 月成立研究中心，啟動 6G 技術研發，2019 年 6 月，南韓 SK 電訊準備與電信設備供應商諾基亞和愛立信合作，進行 6G 無線網絡的開發。2019 年 10 月，中國大陸宣布成立國家 6G 技術研發推進工作組和總體專家組，華為、中興通訊等科技廠都參與其中。

三星電子在周二公開的白皮書中表示，預計 6G 通信最早可在 2028 年實現商業化並在 2030 年成為主流，這時間點跟先前《日經》報導：6G 網絡技術標準約在 2023 年可以完成，在 2027 年預計準備投入商業化，並沒有任何衝突。

三星預計將於明年（2021）開始製定 6G 準備工作，文中提到世界各國定義 3G 花了 15 年，5G 只花了 8 年，下一代技術定義和開發技術標準所花費的時間都縮短了。

目前三星的 5G 網路解決方案於 2019 年 4 月正式推出，除了南韓之外，也是美國、加拿大、日本、澳洲等地區的電信供應商之一，而此次三星明白點出其對於 6G 的願景，是將次世代連接體驗帶入生活的每個角落。

從示意圖當中可以看到未來機器將取代人工，智慧鏈接與操作是其中的發展關鍵，真正沈浸式的AR應用將會被實現，在白皮書當中，三星定義了 6G 服務的三類要求：性能、體系、可信賴性。6G 的性能和體系架構要求包括優化網絡設計以克服行動設備有限的計算能力，實現新網絡實體的靈活集成以及從技術開發一開始就採取 AI 技術，而 AI 的技術將以對用戶收集數據產生的安全性與信任度等需求為基礎。

現行的 5G 規範有高速、低延遲特性，然而這只是開始，三星指出，6G 的速率是 5G 的 50 倍，延遲狀況則是 5G 的 10 分之一。

＊資料來源：Samsung Research

ET快訊
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