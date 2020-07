「Galaxy Note 20」3D渲染圖出現啦！　真面目將在8月5日亮相

▲Galaxy Note 20。(圖/Twitter)



記者謝仁傑/綜合報導

除了蘋果iPhone 12之外,三星下一代旗艦機Galaxy Note 20系列也相當令人期待,國外爆料專家Evan Blass在推特上洩露了360度的渲染效果,展示「Galaxy Note 20」這一款手機,顯示器較Ultra似乎要平坦得多,後置鏡頭組也沒有Ultra的第四個感測器,換言之,可能不具備3D ToF或激光自動對焦功能。

I feel like, with a leak such as this, several hours of exclusivity for Patreon subs should suffice. Many of you have been quite patient. pic.twitter.com/MqxzlRpD5e