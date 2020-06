Galaxy Z Flip 5G版要來了！傳8月與Note 20、Fold 2一同亮相

▲Galaxy Z Flip將有5G版本。(圖/取自三星)

記者王曉敏/綜合報導

外界預期,三星將於8月5日以線上形式舉辦Unpacked活動,發表產品除了Galaxy Note 20系列手機外,還會有新一代摺疊機Galaxy Fold 2。不過知名爆料達人普羅瑟(Jon Prosser)稍早發布的推文中還有另一個亮點,即Galaxy Z Flip 5G。

這不是首次出現Galaxy Z Flip 5G的傳聞,上個月科技新聞媒體《SamMobile》即透露三星將為摺疊手機Galaxy Z Flip推出新色,並發布5G版本,除了聯網功能外,整體規格與LTE版本一致。消息稱,該機款「再過幾個月」就會推出,而稍早普羅瑟則指出,該機款將與Galaxy Note 20系列及Galaxy Fold 2一同在8月的發表會上亮相。

Phones for the Samsung virtual Unpacked event:



Event August 5th - my source

(corroborating @UniverseIce)



Note 20

Fold 2

ZFlip 5G



Devices will launch on August 20th