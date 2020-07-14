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Galaxy Tab S7新系列傳聞規格統整！　電量破萬、8月初強勢登場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Galaxy Tab S7。（圖／@evleaks）

▲Galaxy Tab S7可望於8月推出。（圖／Twitter @Evan Blass）

記者謝仁傑／綜合報導

三星將在8月初舉辦的「Galaxy Unpacked」推出許多新產品，包含新款耳機、智慧手表和平板電腦，其中兩款頂級平板，Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7+ 渲染圖和規格的傳聞滿天飛，早已令人滿心期待。據報導，S7+ 還可搭載5G，就讓我們來看看最新的 S7 系列總整理。

傳出的報導中顯示，S7+ 可連接6GHz以下的5G網路，還將提供Wi-Fi版本，並且支援S Pen，平板電腦還可以搭配鍵盤使用。

在規格方面

Galaxy Tab S7+ 配備12.4吋的Super AMOLED顯示器，解析度為1752 x 2800，處理器則使用 S865+；配置選項包括6GB內存記憶體和128GB容量，以及8GB內存和256GB容量兩種型號，現傳出電池容量有10090 mAh，支援45W快速充電。

在相機方面

背面的主鏡頭組包含一個1300萬畫素的主鏡頭和一個500萬畫素的深度傳感器，前置鏡頭組，則配備一個800萬像素的前鏡頭。

▲Galaxy Tab S7。（圖／取自@Onleaks x @Pigtou_）

▲Galaxy Tab S7渲染圖。（圖／取自@Onleaks x @Pigtou_）

知名爆料達人@Evan Blass表示，根據 Galaxy Tab S7 的新渲染圖，它還將配備Wi-Fi和蜂巢單元（cellular cell），如圖所示，它也將帶有S Pen和專用的觸控鍵盤。

S7 配備了具有QHD+更新率的11吋Super AMOLED顯示器，跟 S7+ 一樣，處理器搭載S865+，且具有6GB RAM內存和128GB容量，與8GB RAM和256GB容量；相機規格也相去不遠，同樣使用與 S7+ 一樣的東西，不過電池電量的部分只有7760mAh電池，支援15W快速充電。

新款平板電腦也將搭載Android 10系統與One UI 2.5，並有搭載螢幕指紋感測，但還不清楚會搭載光學感測或是超音波感測。

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Galaxy Tab S7+ 具12.4吋超大螢幕！　Android平板中尺寸最大
Galaxy Tab S7 渲染圖流出！　傳機身側面新增指紋感應
Galaxy Tab S7電池通過認證規格曝光！　最大電量達9800mAh

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