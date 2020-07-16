振興券家電優惠集合　買洗衣機送冰箱，冷氣送液晶電視

▲家電針對振興券炒起的新一波買氣，推出高額贈品吸引民眾出手。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

7／15振興券正式上路後，通路與品牌即將迎來首波報復性消費商機，家電業者也祭出今年以來最大利多吸客，LG針對旗下洗衣機、電子衣櫥等家電，推出高額贈品，不囉唆直接送冰箱、控溫酒櫃等；大同也針對特定冷氣空調商品，推出買就送50吋液晶電視。

LG

即起至9／30止，購買指定型號 LG TWINWash特定組合，即送LG SMART GN-Y200SV變頻單門冰箱或4,000元全家禮物卡，特定型號還隨貨送多功能堆疊層架；購買LG Styler智慧電子衣櫥指定型號，則送價值13,900元的單溫控專業酒櫃GR-W081S。

BOSCH

即起至12／31止推出「BOSCH加碼振興券 全民換家電」活動，購買指定機型洗碗機SMS45IW00X／SPS25CI00X／SMS25AI00X，或洗衣機WAU28540TC／WAU28668TC／WAU28640TC，可獲得價值3,000元7-ELEVEN虛擬商品卡，贈品兌換時間至2021／1／31止。

大同家電

即起至7／31止，持3,000元紙本振興券購買大同經典變頻冷專（R-73DDLR/FT-73DDLR），即送市價24,990元的65型聯網液晶電視；購買大同經典變頻冷專（R-36DDLR/FT-36DDLR），加碼送市價14,990元的50型液晶電視。

Coway

即起至8／9前，持振興券至特定通路購買coway商品，可享加碼三重優惠，第一重享淨水系列全面88折，加購濾芯再享88折；第二重消費滿5,000元可折500元，最高可現折1000元；第三重加碼滿3,000元再折300元。

三星SAMSUNG

即起至7月底，針對特定75吋及65吋QLED 8K量子電視，特價直接優惠2萬元，65吋8K量子電視，原價159,900元，特價139,900元。其他特定8K與4K畫質機種液晶電視，規格從65吋至85吋，推出1萬元至2萬元的「現抵優惠」。

奇美家電

即起至7月底前，購買指定型號液晶電視，填妥回函申請書及附上相關購買憑證資料，以掛號方式寄至特定郵政信箱，便可獲得1,000元至1萬元不等的回饋金。以86吋4K電視TL-86U750為例，市售價約15萬元，可獲最高回饋金1萬元。