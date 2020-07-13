Galaxy Z Flip 5G也有「神秘銅」新配色！處理器改採S865

▲Galaxy Z Flip 5G傳也將有「神秘銅」新配色。（圖／翻攝自Twttter／Evan Blass）

記者王曉敏／綜合報導

三星Galaxy Unpacked 2020邀請函上周發布，預告將於台灣時間8月5日晚上10點舉辦線上發表會，而邀請函中的「銅色液體滴落」主視覺，似乎暗示了發表會上將會出現「神秘銅」新色。據爆料人士Evan Blass所釋出的消息，這個「神秘銅」疑似為Galaxy Z Flip 5G的新色。

自本月初開始，便有消息指出三星Galaxy Note 20 Ultra將會有「神秘銅」新色，不過據Evan Blass的消息，這款新色似乎不僅會在Note 20 Ultra上出現，可摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip的5G版也將會推出該配色。

觀察Evan Blass釋出的圖片及影片，Galaxy Z Flip 5G的神祕銅配色有著霧面外觀，整體看起來相當有質感，不過就外觀來看，與現有的Galaxy Z Flip並無差異。

據外媒《GSMArena》報導，該機款可能會搭載高通Snapdragon 865處理器，並透過Snapdragon X55 5G數據晶片達成5G上網，其餘規格則與Galaxy Z Flip相仿。

除了Galaxy Z Flip 5G外，預計三星此次Galaxy Unpacked線上發表會將帶來Galaxy Note 20系列新機，及摺疊手機Galaxy Fold的後繼機款。也有消息三星將推出新一代智慧手錶Galaxy Watch 3，及平板電腦設備。

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