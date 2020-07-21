迷姦藥「乖乖水」列二級毒品網購公然賣　警政署：落實查緝

▲洪孟楷召開「乖乖水網購不設防 暑期安全誰來防？」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委洪孟楷21日召開記者會，舉發俗稱「乖乖水」的迷姦水，成分含有被列為二級毒品的「伽瑪羥基丁酸（GHB）」，竟能輕易在網路平台上購買，對此，警政署表示，會加強網路巡邏，並要求社群網站平台善盡管理責任，一旦發現、接獲網路販售情資，會調閱相關IP落實查緝。

洪孟楷指出，被列為第二級管制藥品及毒品「伽瑪羥基丁酸（GHB）」物質，俗稱乖乖水、迷姦水、液態搖頭丸，無色無味，極易與其他管制藥物合併施用及濫用。

洪孟楷表示，即使伽瑪羥基丁酸已被列為二級毒品，但搜尋網站關鍵字一打還是隨處都有賣家在賣「乖乖水」，且任何人輕易就可以與線上販售人員搭上線。

洪孟楷舉出辦公室助理與賣家的對話發現，賣家強調「乖乖水」加到飲料中察覺不到，可以讓人民暈卻又說不是違法商品，甚至「如果用做違法的視野與他們無關」，賣家強調「每天都有人訂購」，貨物配送名稱是「屏幕清洗液」試圖魚目混珠，幾乎不用任何特殊管道、相當輕易就能購買到「乖乖水」。

與會的現代婦女基金會執行長范國勇表示，很多年輕人對酒、藥物的警戒心較低，若乖乖水混合酒或抑制中樞神經的藥物服用，致死率相當高，乖乖水成分雖被列為二級毒品，但業者仍可能掛羊頭賣狗肉對學生推銷。

警政署刑事警察局副局長廖訓誠表示，GHB已被列管為二級毒品，尤其暑假期間販售狀況更常見，針對網路販售毒品，警方會加強網路巡邏，並要求社群網站平台善盡管理責任，一旦發現、接獲網路販售情資，會調閱相關IP落實查緝。

法務部檢察司毒品科長紀致光則提醒，現在是一個網路無國界的時代，立委揭露的「乖乖水」販售網站可能是國外網站，即便國外網站販售的物品在該國合法，但台灣列管，輸入到境內仍會依法查緝，屆時買者可能觸犯運輸毒品或持有毒品規範，呼籲國人多加小心。

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