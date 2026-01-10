Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

記者許宥孺／高雄報導

有高雄網友在6日至8日上班路途中，發現一名身穿白色外套的女騎士總是會闖紅燈，由於兩人上班路線相似，網友的行車記錄器一連拍下3天違規畫面，事後剪接成大合輯，稱「有發紅包給阿姨了」，意指已向警方檢舉。警方表示，將聯繫白衣女騎士到案說明，可依道路交通管理處罰條例開罰，總計最高可罰2萬3400元。

▲▼女騎士連續兩天在左營新光國小前闖紅燈。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）



根據網友拍下畫面，女騎士先是在6日上午騎乘Gogoro行經左營區華夏路時，在新光國小前飆速闖紅燈；7日上午同一時段，女騎士身穿同一件外套，現身在同一路口，見路口沒有來車，再次闖紅燈。

1月8日，女騎士又穿著同一件外套，再度被同一名網友目擊，分別於高鐵路、崇德路、曾子路連闖3個紅燈，還一度紅燈右轉。

▲▼女騎士1月8日闖兩次紅燈、一次紅燈右轉。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）



該名網友把違規畫面剪成一段合輯，還配上烏龍派出所經典BGM，瞬間讓畫面變得搞笑，不過讓網友不解的是，「阿姨有那麼急嗎？」她也表示，剛好和阿姨是同一條上班路線，看著她每天闖紅燈，「有乖乖發紅包給阿姨了，希望以後見紅就停」，意指已向警方檢舉。

網友看完影片後也表示，「阿姨好好笑喔很堅持欸，而且怎麼會那麼巧每天都遇到她」、「他一直被你追到，所以證明闖紅燈也沒有比較快啊」、「闖紅燈也沒比較快」、「阿姨每天都匆匆忙忙，不知道做什麼大事業」、「希望闖學校門口的紅燈可以加重處罰」。

警方表示，經檢視畫面該車輛已違反道路交通管理處罰條例第53條1項，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰；另同法第53條2項之規定，紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。將聯繫女騎士到案說明，依規定製單舉發。