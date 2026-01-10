　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

記者許宥孺／高雄報導

有高雄網友在6日至8日上班路途中，發現一名身穿白色外套的女騎士總是會闖紅燈，由於兩人上班路線相似，網友的行車記錄器一連拍下3天違規畫面，事後剪接成大合輯，稱「有發紅包給阿姨了」，意指已向警方檢舉。警方表示，將聯繫白衣女騎士到案說明，可依道路交通管理處罰條例開罰，總計最高可罰2萬3400元。

▲▼阿姨連續三天闖5紅燈。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）

▲▼女騎士連續兩天在左營新光國小前闖紅燈。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）

▲▼阿姨連續三天闖5紅燈。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）

根據網友拍下畫面，女騎士先是在6日上午騎乘Gogoro行經左營區華夏路時，在新光國小前飆速闖紅燈；7日上午同一時段，女騎士身穿同一件外套，現身在同一路口，見路口沒有來車，再次闖紅燈。

1月8日，女騎士又穿著同一件外套，再度被同一名網友目擊，分別於高鐵路、崇德路、曾子路連闖3個紅燈，還一度紅燈右轉。

▲▼阿姨連續三天闖5紅燈。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）

▲▼女騎士1月8日闖兩次紅燈、一次紅燈右轉。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）

▲▼阿姨連續三天闖5紅燈。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）

▲▼阿姨連續三天闖5紅燈。（圖／threads/howard_soto1210授權提供）

該名網友把違規畫面剪成一段合輯，還配上烏龍派出所經典BGM，瞬間讓畫面變得搞笑，不過讓網友不解的是，「阿姨有那麼急嗎？」她也表示，剛好和阿姨是同一條上班路線，看著她每天闖紅燈，「有乖乖發紅包給阿姨了，希望以後見紅就停」，意指已向警方檢舉。

網友看完影片後也表示，「阿姨好好笑喔很堅持欸，而且怎麼會那麼巧每天都遇到她」、「他一直被你追到，所以證明闖紅燈也沒有比較快啊」、「闖紅燈也沒比較快」、「阿姨每天都匆匆忙忙，不知道做什麼大事業」、「希望闖學校門口的紅燈可以加重處罰」。

警方表示，經檢視畫面該車輛已違反道路交通管理處罰條例第53條1項，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰；另同法第53條2項之規定，紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。將聯繫女騎士到案說明，依規定製單舉發。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」
富邦震驚　洪一中急道歉：真拍謝！
台女在日本被捕！　涉嫌洩露「半導體公司機密」
台鋼違反228接觸布坎南？蔡其昌：聯盟將啟動調查
陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主
改有效期限！9千片「過期2年豬排」吃下肚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！台88遭追撞起火　慘剩車殼畫面曝

Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

送吊飾騙女童進儲藏室猥褻！辯：怕同學覺得偏心　淫師判3年8月

屏東潮州大橋深夜驚見2牛「悠閒散步」還鬼切搶道　駕駛超傻眼

獨／久沒上班！高雄情侶倒房內「男死女命危」　現場留不明藥物

晚上散步突遭機車追撞　金門男右小腿開放性骨折急送醫

幫帶1個行李箱報酬10萬　貪男入台秒被逮！代價關3年2個月

台61線車禍！大貨車司機違停慢車道睡覺　自行車騎士撞上重傷

周末追雪人潮湧合歡山！武嶺道路結冰　限加掛雪鏈通行

中壢停車場突竄大火轎車自燃「燒成火球」　恐怖畫面曝光

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！台88遭追撞起火　慘剩車殼畫面曝

Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

送吊飾騙女童進儲藏室猥褻！辯：怕同學覺得偏心　淫師判3年8月

屏東潮州大橋深夜驚見2牛「悠閒散步」還鬼切搶道　駕駛超傻眼

獨／久沒上班！高雄情侶倒房內「男死女命危」　現場留不明藥物

晚上散步突遭機車追撞　金門男右小腿開放性骨折急送醫

幫帶1個行李箱報酬10萬　貪男入台秒被逮！代價關3年2個月

台61線車禍！大貨車司機違停慢車道睡覺　自行車騎士撞上重傷

周末追雪人潮湧合歡山！武嶺道路結冰　限加掛雪鏈通行

中壢停車場突竄大火轎車自燃「燒成火球」　恐怖畫面曝光

經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！台88遭追撞起火　慘剩車殼畫面曝

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

美逮馬杜洛「兩岸都學到一課」　經濟學人：斬首行動成關鍵

六都唯一！新北沒免費營養午餐　蘇巧慧找團膳業者溝通：免費只是地板

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

「巨大胖麻荖」被摩托車卡住　見救星登場秒燦笑迎接

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫師破迷思：穿對更好睡

Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

【被逮也要吃】吸毒犯買3顆肉包9秒落網！　老闆媽淡定「看全程」繼續忙

社會熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

父中國工作失聯　女兒滑FB見心碎真相

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

「小白機」藏2億筆個資　知名房仲羈押禁見

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

更多熱門

相關新聞

獨／高雄情侶倒房內1死1命危　現場留藥物

獨／高雄情侶倒房內1死1命危　現場留藥物

高雄大昌二路昨（9）日晚間驚傳一起死亡事件，一對年約20多歲的情侶被發現倒臥在住處內，男子已明顯死亡，女子仍有生命跡象，被緊急送往醫院搶救。現場疑似發現不明藥物，至於是否涉及感情糾紛或其他因素，警方正進一步釐清。

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

獨／女衝消防隊借廁所流產　16週胎兒亡

獨／女衝消防隊借廁所流產　16週胎兒亡

城市轉型沒有退路競爭！陳其邁親曝接棒高雄市長條件

城市轉型沒有退路競爭！陳其邁親曝接棒高雄市長條件

關鍵字：

闖紅燈高雄女騎士交通違規警方處罰

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

最容易「姐弟戀」的三大星座！

父中國工作失聯　女兒滑FB見心碎真相

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面