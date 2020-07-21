台南小姊妹體罰事件　幼兒園「暗黑內幕」被踢爆！市府介入追查

▲台南1所幼兒園被人舉報涉嫌不當管教孩童、要求家長扛責及疑似違法借牌超收幼兒案，台南市教育局及社會局正聯手調查，一旦查證屬實將依法嚴辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一對小姊妹，2019年7月被舉報遭其父親不當體罰，被台南市社會局裁罰，惟20日卻遭人舉報，事實上係1所幼兒園教保員，對幼童不當管教，遭人檢舉才請小姊妹父親出面扛責任，幼兒園疑涉嫌知情不報，台南市教育局、社會局將聯手追查，如查證屬實將依法嚴辦。

據舉報人指出，因該幼兒園林姓園長的女兒韓小姐，在幼兒園擔任教保員，韓女案發時與小姊妹的父親吳先生正在交往，這對小姊妹在幼兒園及家裡，都曾遭韓女不當管教（體罰），吳先生都知情，但卻未處理。

舉報人說，2019年7月，幼兒園其他老師不忍小姊妹常遭韓女不當管教，而向台南市社會局檢舉，整起事件才曝光，眼見事態嚴重，韓女竟要求吳先生扛下不當管教的責任，在與韓女交往中的吳先生，竟允諾承擔下相關責任，並配合園方說法，向社會局承認小姊妹的傷，是自己不當管教所造成的。事後社會局也做出裁罰。

舉報人爆料指出，該幼兒園違法情事一籮筐，該幼兒園疑似讓不具正式教保員資格的助理教保員帶大班孩童，期間超過5年；1位蔡姓教保員在2019年9月離職，2020年找到新工作，卻被告知無法加保（勞保），蔡女才赫然發現該幼兒園竟未將她退保，仍使用她的保母執照，在該幼兒園的托嬰中心招生。

舉報人指出，該幼兒園的女性清潔工，疑有智能問題，林姓園長竟欺壓弱勢，違反勞基法，將其薪資壓低至未達法定基本工資；園長的姻親吳小姐係有正式教保員資格，該幼兒園借用其執照，找其他人冒名頂替吳女身分，在幼兒園上班，藉此多招收孩子。經查，該幼兒園2018年、2019年都因違法超收遭裁罰。

台南市教育局表示，針對舉報相關內容，教育局會立即會同社會局進行調查；社會局則指出，有關幼兒園不當管教且要求女童父親扛責及該幼兒園疑似違法借牌超收幼兒案，社會局家防中心係2019年7月7日接獲民眾檢舉幼兒園有兩名小孩長期受暴，幼兒園均無通報社會局，社會局接獲後立即會同教育局前往調查，園方為躲避調查，謊稱女童當日未到校，私下暗自通知女童家屬由後門偷偷接走，意圖阻礙進行調查。

社會局已依幼兒園違反兒權法53條延遲通報裁罰6萬元，另依兒權法70條拒絕配合調查裁罰6000元。針對舉報人所稱，2019年該女童受暴係為該幼兒園園長之女兒，對女童不當管教，要求女童父親扛責部分，社會局已立即會同教育局啟動聯合稽查，查證若屬實將開罰，絕不寬貸。

另有關該幼兒園疑似違法借牌超收幼兒，社會局2020年3月9日接獲民眾投訴後，即刻於3月10日對該中心進行稽查作業，發現該中心確實在人員進用上有諸多疑點。為釐清本案是否涉及違反刑法偽造文書罪情事，目前全案已移送台南地檢署偵辦中。

社會局也呼籲民眾，一旦發現有兒少疑似受虐，應立即善用113通報、110報案，通報者及疑似受虐兒身分均完全保密，兒童安全才會多一分保障。

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