　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南小姊妹體罰事件　幼兒園「暗黑內幕」被踢爆！市府介入追查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南1所幼兒園被人舉報涉嫌不當管教孩童、要求家長扛責及疑似違法借牌超收幼兒案，台南市教育局及社會局正聯手調查，一旦查證屬實將依法嚴辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南1所幼兒園被人舉報涉嫌不當管教孩童、要求家長扛責及疑似違法借牌超收幼兒案，台南市教育局及社會局正聯手調查，一旦查證屬實將依法嚴辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一對小姊妹，2019年7月被舉報遭其父親不當體罰，被台南市社會局裁罰，惟20日卻遭人舉報，事實上係1所幼兒園教保員，對幼童不當管教，遭人檢舉才請小姊妹父親出面扛責任，幼兒園疑涉嫌知情不報，台南市教育局、社會局將聯手追查，如查證屬實將依法嚴辦。

據舉報人指出，因該幼兒園林姓園長的女兒韓小姐，在幼兒園擔任教保員，韓女案發時與小姊妹的父親吳先生正在交往，這對小姊妹在幼兒園及家裡，都曾遭韓女不當管教（體罰），吳先生都知情，但卻未處理。

舉報人說，2019年7月，幼兒園其他老師不忍小姊妹常遭韓女不當管教，而向台南市社會局檢舉，整起事件才曝光，眼見事態嚴重，韓女竟要求吳先生扛下不當管教的責任，在與韓女交往中的吳先生，竟允諾承擔下相關責任，並配合園方說法，向社會局承認小姊妹的傷，是自己不當管教所造成的。事後社會局也做出裁罰。

舉報人爆料指出，該幼兒園違法情事一籮筐，該幼兒園疑似讓不具正式教保員資格的助理教保員帶大班孩童，期間超過5年；1位蔡姓教保員在2019年9月離職，2020年找到新工作，卻被告知無法加保（勞保），蔡女才赫然發現該幼兒園竟未將她退保，仍使用她的保母執照，在該幼兒園的托嬰中心招生。

舉報人指出，該幼兒園的女性清潔工，疑有智能問題，林姓園長竟欺壓弱勢，違反勞基法，將其薪資壓低至未達法定基本工資；園長的姻親吳小姐係有正式教保員資格，該幼兒園借用其執照，找其他人冒名頂替吳女身分，在幼兒園上班，藉此多招收孩子。經查，該幼兒園2018年、2019年都因違法超收遭裁罰。

台南市教育局表示，針對舉報相關內容，教育局會立即會同社會局進行調查；社會局則指出，有關幼兒園不當管教且要求女童父親扛責及該幼兒園疑似違法借牌超收幼兒案，社會局家防中心係2019年7月7日接獲民眾檢舉幼兒園有兩名小孩長期受暴，幼兒園均無通報社會局，社會局接獲後立即會同教育局前往調查，園方為躲避調查，謊稱女童當日未到校，私下暗自通知女童家屬由後門偷偷接走，意圖阻礙進行調查。

社會局已依幼兒園違反兒權法53條延遲通報裁罰6萬元，另依兒權法70條拒絕配合調查裁罰6000元。針對舉報人所稱，2019年該女童受暴係為該幼兒園園長之女兒，對女童不當管教，要求女童父親扛責部分，社會局已立即會同教育局啟動聯合稽查，查證若屬實將開罰，絕不寬貸。

另有關該幼兒園疑似違法借牌超收幼兒，社會局2020年3月9日接獲民眾投訴後，即刻於3月10日對該中心進行稽查作業，發現該中心確實在人員進用上有諸多疑點。為釐清本案是否涉及違反刑法偽造文書罪情事，目前全案已移送台南地檢署偵辦中。

社會局也呼籲民眾，一旦發現有兒少疑似受虐，應立即善用113通報、110報案，通報者及疑似受虐兒身分均完全保密，兒童安全才會多一分保障。

・最新、最強美白好物

ET快訊
英國宣布：與香港引渡協議即刻起「無限期暫停」
威力彩頭獎槓龜！確定46連槓　下期上看25億元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生潑化骨水殺老翁…悲曝「舍友性侵」求交保　法官裁定出爐

台南小姊妹體罰事件　幼兒園「暗黑內幕」被踢爆！市府介入追查

南鐵強拆「就是要殺人」　黃、陳2家拒遷擋拆！自救會怒吼：毀滅家庭

桃園女跳水救子「面朝下溺斃」！9歲兒重回現場沉默

快訊／台南鐵路東移「99歲阿嬤家要被拆」！自救會衝圍籬阻止：會抗爭到底

跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛　騎士恐賠到脫褲

新竹花美牛郎拒賠睡！55歲貴婦「直接叼住」品嘗…他秒崩潰

影／台東20歲男撞樹「腿變形」！138萬重機慘成廢鐵　目擊者狂喊：別睡著

潛水客在貢寮卯澳灣驚見「海底未爆彈」　拉封鎖線戒護…軍方21日下水搜尋

油門當煞車踩！無照賓士男連撞30車「騎士倒地骨折」…原因曝光

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

夏日吃驚的關鍵秘密！全台竟只有3%的人知道！

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

男大生潑化骨水殺老翁…悲曝「舍友性侵」求交保　法官裁定出爐

台南小姊妹體罰事件　幼兒園「暗黑內幕」被踢爆！市府介入追查

南鐵強拆「就是要殺人」　黃、陳2家拒遷擋拆！自救會怒吼：毀滅家庭

桃園女跳水救子「面朝下溺斃」！9歲兒重回現場沉默

快訊／台南鐵路東移「99歲阿嬤家要被拆」！自救會衝圍籬阻止：會抗爭到底

跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛　騎士恐賠到脫褲

新竹花美牛郎拒賠睡！55歲貴婦「直接叼住」品嘗…他秒崩潰

影／台東20歲男撞樹「腿變形」！138萬重機慘成廢鐵　目擊者狂喊：別睡著

潛水客在貢寮卯澳灣驚見「海底未爆彈」　拉封鎖線戒護…軍方21日下水搜尋

油門當煞車踩！無照賓士男連撞30車「騎士倒地骨折」…原因曝光

黑絲襪網美交大街訪「幾歲破處」　電子所宅男請求：可以踩我嗎？

龍洞夜潛回家！海水腳印跟進房內…他拍暗處「驚見人臉」網全傻了

驚動郭台銘！陸企立訊蠶食台廠　鴻海董事長下令「提高警戒」

深夜最新！諾蘭《TENET天能》無限期撤檔　《厲陰宅3》延期至2021年

中職／選秀正常舉行沒縮水　吳志揚：全世界唯一

男性新冠肺炎「死亡率更高」還不愛戴口罩！　盤點原因曝光

中職／王維中首位大聯盟狀元　合約有機會破郭泓志紀錄

牛津大學疫苗「可產生免疫反應」！　9月能生產100萬劑

男大生潑化骨水殺老翁…悲曝「舍友性侵」求交保　法官裁定出爐

中職／高中生選秀成主角　23人獲選史上最多

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

新竹牛郎拒賠睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

工程行老闆活活打死員工！監視器全消失…他渾身血被扛出

桃園女跳水救子「面朝下溺斃」！9歲兒重回現場沉默

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」　校長回應了

台東20歲男撞樹「腿變形」！138萬重機慘成廢鐵

南鐵強拆就是要殺人！黃陳2家擋拆

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

更多熱門

相關新聞

南鐵強拆就是要殺人！黃陳2家擋拆

南鐵強拆就是要殺人！黃陳2家擋拆

台南鐵路地下化工程將於7月21日及23日清晨6時，針對黃、陳2家拒拆遷戶發動強制拆除行動，拆除後將全數取得工程所需土地，後續工程將加速進行，有助於加速帶動市區縫合與發展，交通局也將配合鐵道局的工程，嚴審規劃交維計畫，讓施工期間帶來的交通衝擊降到最低。

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

搶搭三倍券熱潮開啟國旅城市互惠模式

搶搭三倍券熱潮開啟國旅城市互惠模式

台南芒果行銷活動吃冰還可抽55吋電視

台南芒果行銷活動吃冰還可抽55吋電視

菁埔埤畔重現古機械科學工藝之美

菁埔埤畔重現古機械科學工藝之美

關鍵字：

台南幼兒園借牌超收不當管教教育局社會局追查

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

即／英國宣布：即起中止引渡香港

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

三浦春馬印鈔23年　網爆2原因逼絕路

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面