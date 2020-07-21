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快訊／南鐵強拆「99歲阿嬤家」爆衝突！達成協議了　黃家2個月內自行拆除

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▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雙方爆發激烈推擠衝突。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程原預計今天（21日）清晨6時，針對黃、陳2家拒拆遷戶發動強制拆除行動，拒拆遷戶也同時發動「擋拆行動」，從20日晚上起，台南市警五分局就出動上百名警力在北區開元路現場戒護，以人牆阻擋支援擋拆人士，雙方發生激烈推擠衝突，最後在鐵道局中工處主任工程師吳志仁與黃姓拒拆戶協調，於今晨達成協議，中工處再給2個月拆遷期，由黃女士自行拆除，而於凌晨3時多結束這場強拆行動。

反南鐵東移自救會長陳致曉稍早指出，鐵道局將於今與周四強拆南鐵東移案「地上物」，這些地上物就是家庭，住著滿滿的活人，「強拆地上物」，事實上是「毀滅這些家庭」！

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼警方部屬大批警力。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過9年抗爭仍然不屈的4戶拒遷戶，包含99歲黃家阿嬤，以及原能夠跟鐵工局辯論的甲等土木技師、卻被折磨到嚴重失智的92歲陳家阿公，和親自設計建造家園的89歲陳家阿嬤，與小兒麻痺呂先生等，「台灣迫遷血淚證明，老人與行動不方便者如果遭遇強拆、被迫離開家園， 活不下去！這個強拆，就是要殺人！」

台南市警五分局集結鄰近分局支援警力共200多人，漏夜在現場部署戒護，並排成警力人牆，阻擋欲進入拆除現場的外界人士，曾數度造成推擠。警方並在場全程錄影蒐證，防止外力滋擾事件發生，並確保強制拆除作業進行。

雙方發生激烈推擠衝突，最後在鐵道局中工處主任工程師吳志仁與黃姓拒拆戶協調，於今晨達成協議，中工處再給2個月拆遷期，由黃女士自行拆除，而於凌晨3時多結束這場強拆行動。

台南市長黃偉哲表示，為照顧鐵路地下化工程沿線拆遷戶的權益，台南市政府全國首創興建台南市鐵路地下化專案照顧住宅，土地徵收也比其他城市相同案件做得更好；同時也讓拆遷戶完成搬遷後，才開始進行工程，今年的民調結果也顯示有86%贊成工程繼續進行；南鐵案涉及的土地徵收案也在法院、監察院的調查下，也證明台南市政府的做法並無缺失，希望在台南市民的共同努力下讓工程順利進行。

台南鐵路地下化強制拆除　中工處與拒拆戶達成協議拆除行動中止。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼凌晨3時多結束這場強拆行動。（圖／記者林悅翻攝）

台南鐵路地下化強制拆除　中工處與拒拆戶達成協議拆除行動中止。（圖／記者林悅翻攝）

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