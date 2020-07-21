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南鐵強拆「就是要殺人」　黃、陳2家拒遷擋拆！自救會怒吼：毀滅家庭

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▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程將於7月21日及23日清晨6時，針對黃、陳2家拒拆遷戶發動強制拆除行動，拆除後將全數取得工程所需土地，後續工程將加速進行，有助於加速帶動市區縫合與發展，交通局也將配合鐵道局的工程，嚴審規劃交維計畫，讓施工期間帶來的交通衝擊降到最低。

黃偉哲市長表示，為照顧鐵路地下化工程沿線拆遷戶的權益，台南市政府全國首創興建台南市鐵路地下化專案照顧住宅，土地徵收也比其他城市相同案件做的更好；同時也讓拆遷戶完成搬遷後，才開始進行工程，今年的民調結果也顯示有86％贊成工程繼續進行；南鐵案涉及的土地徵收案也在法院、監察院的調查下，也證明台南市政府的做法並無缺失，希望在台南市民的共同努力下讓工程順利進行。

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，比照六都的交通建設情況，台南市是唯一沒有捷運、沒有鐵路立體化的城市，台鐵將市區一分為二，沿線有9處平交道、4處地下道、3處高架橋，嚴重阻隔市區交通，台南市政府於1991年起開始著手辦理台南鐵路立體化可行性研究，2009年行政院核定通過，於2017年動工，期間長達25年，台南鐵路地下化工程可謂是市民期盼已久的工程。

交通局長王銘德說，21日及23日的強制拆除作業，黃偉哲市長指示市府相關單位及鐵道局，應善盡溝通責任並提供拆遷戶需要的協助。市府於鐵道局取得工程所需用地後，將敦促施工單位依照交維計畫積極施工，期待台南鐵路地下化早日完工，重塑台南市區新風貌，帶動進一步發展，呼籲所有市民共同支持南鐵案推動。

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

反南鐵東移自救會長陳致曉指出，鐵道局將於21日與23日將強拆南鐵東移案「地上物」，這些地上物，就是家庭，住著滿滿的活人！「強拆地上物」， 事實上是「毀滅這些家庭」！

經過9年抗爭仍然不屈的4戶拒遷戶，包含99歲黃家阿嬤，以及原能夠跟鐵工局辯論的甲等土木技師，卻被折磨到嚴重失智的92歲陳家阿公，和親自設計建造家園的89歲陳家阿嬤，與小兒麻痺呂先生等，「台灣迫遷血淚證明，老人與行動不方便者如果遭遇強拆、被迫離開家園， 活不下去！這個強拆，就是要殺人！」

陳致曉等拒拆遷戶在網路上發起「擋拆行動」，號召志士於20日及22日晚上7時，分別在北區開元路、東區青年路225巷，黃姓、陳姓住所用餐、演說、討論、過夜後，隔早進行擋拆，以捍衛居民人格尊嚴與台灣民主自由。

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局集結鄰近分局支援警力共200多人，已漏夜在現場部署戒護，並排成警力人牆阻擋欲進入拆除現場的外界人士，曾數度造成推擠，警方並在場全程錄影蒐證，防止外力滋擾事件發生，並確保強制拆除作業進行。警方表示，黃宅內現有5人，將於21日清晨6時許由鐵道局中部工程處進行點交，如拒不配合，屆時將可能以優勢警力排除。

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