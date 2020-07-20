初次諮詢慾火難耐…事務所激戰！律師「搞大人妻肚」遭停職半年

▲葛姓女子2016年間在曾姓律師辦公室進行法律諮詢時，當場與對方發生性行為。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

葛姓人妻先前諮詢法律相關問題時，和初次見面的曾姓律師產生激情，當場在辦公室發生性行為，之後2人又2度相約摩鐵性交，葛女甚至因此懷孕。葛夫發現自己被戴綠帽後氣得提告，雖最後雙方達成和解，法官判公訴不受理，但台灣律師懲戒委員會認為，曾姓律師已違反《律師法》，決議將他停職半年。

34歲葛女2014年5月間與先生結婚，2人直到2017年3月才離婚，但她卻在2016年的4月間，趁著在曾姓律師的辦公室進行法律諮詢時，和對方發生性行為，誇張的是後續兩人情愫一發不可收拾，竟又相約摩鐵做愛2次，葛女甚至因此懷孕。

事後，曾姓律師還傳訊向葛女說「結婚了怎麼還會喜歡我」、「被抓到的後果很嚴重」、「你能在肚子浮出來以前，說服你先生完成離婚手續？」，希望葛女能墮胎並與先生盡快離婚。種種誇張行徑被葛女的丈夫發現後憤而提告。

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▲葛姓女子2016年間在曾姓律師辦公室進行法律諮詢時，當場與對方發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

桃園地檢署依妨害家庭對兩人提起公訴，不過審理期間雙方達成和解，葛夫撤告，法官判公訴不受理。但針對此事件，桃園律師公會認曾姓律師已違反《律師法》，遂將他移付律師懲戒委員會懲戒。

律師懲戒委員會調查時，曾男以保密為由拒不回覆，但他並未否認被起訴的犯罪事實及起訴法條，律懲會判定曾男與葛女通姦屬實，行為確實已損毀律師名譽，決議他停職6月。

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