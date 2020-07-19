帶「閨蜜」週週上摩鐵！人夫外遇全公司都知…不滿挨告「怒拆妻房門斷水電」

▲人夫陳姓男子與公司女同事大談辦公室戀情，2人互視對方「閨蜜」但卻發生性關係。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

已婚陳姓男子與廖姓女同事交往，後來在妻子追問下承認出軌，並坦言每週上摩鐵1次。陳妻知情後相當崩潰，怒向2人提告求償100萬，未料，卻遭夫斷掉房間水電，甚至門鎖也被更換，讓她無法返家。近日法院判決出爐，法官判陳男與小三須賠償陳妻30萬元。

陳男與妻結婚10年，婚後育有8歲及7歲女兒，沒想到2018年底他卻開始外遇，與大自己4歲的人妻廖女談辦公室戀情，高調行徑連公司高層都知道。而2人交往期間，廠長為避免影響公司聲譽，還曾下令將廖女解雇以示懲處。

陳妻發現先生外遇後，開始偷偷跟蹤蒐證，意外發現老公與小三不只會十指緊扣牽手聊天，且擁抱、搭肩、親吻等行為樣樣都沒有少。

陳妻為了得知真相，2019年5月逼問丈夫與廖女的感情關係，孰料，陳男坦言2人已交往半年多，期間一週會開1次房間，一個月大概性交4次。甚至檢方偵訊時，陳男也直接說，「我跟廖女的事情全公司都知道，高層也都知道，高層還逼迫廠長來處理這件事」。

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▲陳男向妻坦言，每週會與小三上一次摩鐵，每月大約4次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上陳妻痛訴，先生至今仍不願回頭，官司訴訟期間仍與廖女保持聯繫，下班後2人都會一起吃飯、親密聊天，又丈夫因不滿她提告，事後不僅將她居住的房間斷水斷電，甚至直接更換家門大鎖，不讓她返家，總總行徑已讓她精神大受折磨。

新北地院審理時陳男否認外遇，表示自己與廖女雖為異性卻互視對方為「閨蜜」，他辯稱，妻子所提出的錄音證據，都是在他非自願的狀況下所說的，同時更指出，逼問當下老婆拿著菜刀，他為了睡覺只好順妻意思講。不過這部分，法官認為並沒又證據可證實，審結考量雙方經濟能力，判陳男與廖女須連帶賠償陳妻30萬元。

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