借友5萬討不回…男大生夜市巧遇「撂2車尾隨」　強押上摩鐵討債

記者邱中岳／台北報導

北市1名男大生不滿被朋友積欠債務，在15日下午6時許，發現對方出現在饒河夜市，便找來朋友一路尾隨到濱江街，竟擋住小黃去路強押對方下車，還跑到松山區停車場換車後，將人強押至汽車旅館「商討債務」。

▲男大生（白衣）借林男5萬元討不回，夜市巧遇竟強押對方到摩鐵「商討債務」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，20歲的林姓男子，平時與父親在工地上班，因缺錢花用，在3、4年前向22歲的張姓男大生借款5萬元，但因無力償還避不見面，沒想到15日晚上6時許，張姓男大生等人在饒河街發現林男蹤影。

張姓男大生隨即找來4人分開2部車尾隨，在濱江街上將林男搭乘的小黃攔下，並強拖林男下車，附近民眾當場目擊，隨即向鄰近派出所報案。

4人將車開到松山區停車場換車，張姓男大生還找2名友人先到摩鐵開房，再換駛其他車輛將人強押到南港汽車旅館。

張姓男大生在摩鐵內要求林姓男子償還債務，林姓男子與張姓男大生商討清償債務方式後，林姓男子也由其中1男載送返回停車場放行。

中山分局事後調閱監視器掌握嫌犯車輛，並在南港分局配合之下，在15日晚上9時許到摩鐵門口埋伏，逮捕折返摩鐵的張姓男大生以及1名共犯。

另外通知張姓男大生等4人到案，雖然遭押走的林姓男子不願意提告，但警方仍依訊後依照妨害秩序將6人函送。

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