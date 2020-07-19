駕訓班教練「強逼女學員開車」　傳想抱你被老公目睹...旅館半裸起衝突！





▲女學員控訴，駕訓班教練性侵她。（圖／翻攝自都市快報）

記者劉亭／綜合報導

江西省南昌一名人妻小蘇（化名）表示，在當地一間駕訓班學開車，10日因為下雨無法練習，答應了教練出遊邀約後，在旅館被對方威脅駕照會不好考，之後被性侵得逞。

根據都市快報報導，小蘇在南昌市白雲駕校學車，10日因為下雨不能練車，教練樊男說帶她出去玩，卻在附近一家酒店開了間房。小蘇在房間聊一會後想回家，但教練卻起身不讓她離開。

小蘇透露，教練威脅如果走了的話，以後拿駕照就沒有那麼容易拿到手，練車的機會也沒有那麼多了，當時為了不得罪對方暫時留下，但教練卻開始動手動腳，之後就強行發生關係。

事後，小蘇怕影響家庭，不敢告訴老公小李（化名），也沒有報警。教練樊男15日傳訊息「我想抱你」、「懷念你的好，性感美麗」等話給小蘇，正巧被小李看見，發現事有蹊蹺，假裝成老婆聊下去。

樊男最後表示，會開好房間等待小蘇。小李之後約了白雲駕校高新校區的一名副校長和一名工作人員，一起趕到了約定的酒店，發現教練樊某正在房間裡，兩人隨即發生衝突。

樊某極力否認和小蘇發生過關係，更不承認有「脅迫」。但白雲駕校的常務副校長鄔偉卻透露，「上次是喝了點酒在一起，也沒有誰主動誰不主動，沒有說威脅的話」。

白雲駕校的常務副校長鄔偉表示，發生這樣的事情確實不應該，駕校會立即採取措施，樊姓男教練被開除處理，並凍結他這個月的工資，「我們也會配合公安機關對他進行調查」。目前，小蘇已經轄區派出所報了案，警方也將對此展開調查。

►戴口罩更要保養