美熟女慘遭男友「拳擊身亡」…最後時刻打電話給前夫　6歲女兒親眼目睹全程

▲輕熟女慘遭男友拳擊頭部亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

1年前，浙江蒼南縣一位鄭姓女子被同居男友拳擊頭部，摔倒昏迷，當日在醫院搶救無效死亡。今年初，浙江蒼南縣法院給出一審判決，認定兇手犯故意傷害罪，判處有期徒刑10年。不過，受害人家屬表示難以接受，稱被告人有故意拖延治療、藏匿兇器的嫌疑，認為應以故意殺人罪判刑，因此已提起上訴。

據《瀟湘晨報》報導，鄭女和楊姓男友均是浙江蒼南縣人，一審判決書顯示，兩人是同居關係。死者姊姊說，妹妹是1973年生，前些年因為開美容院、投資等賺了些錢，經濟狀況在當地相當不錯，同村人的評價大多是「長得又漂亮，又能幹」。

在一次同學聚會中，妹妹邂逅國中同學楊男，後來兩人辦了酒席、拍了結婚照，並且也育有孩子，只是沒登記。她說，妹妹和楊男合夥開公司，後來因妹妹有別的投資工作，經營主要交給楊男。

兇手楊男供述顯示，他和鄭女都是「二婚」，「結婚5年多了，之前感情都是挺好的。」

不過，法院查明，2018年以來，楊男和鄭女時常發生吵架。他供述，是因自己做生意虧了200多萬（人民幣，下同），鄭女要管財務，因此發生了不愉快。儘管有些摩擦，但是經過協商，雙方還簽署了一份協定，明確鄭女為公司財務經理，並制定相關公司資金使用規則。

當眾人以為這場風波已過，日子要逐漸好轉的時候，不到1個月，突然傳來噩耗，鄭女死了。

2019年3月20日晚10時許，楊男在蒼南縣家中，再次因家庭瑣事與鄭女發生爭吵。爭吵過程中，他用拳頭擊打鄭女頭部，致其摔倒在地昏迷，但未及時撥打急救電話直至對方昏迷半小時後，才在趕來的家屬陪同下將傷者送醫搶救。此外，死者前夫稱，當晚曾接到死者求救來電，发現情況。

當日，鄭女在醫院搶救無效死亡，經法醫鑑定，頭部的外傷、情緒急劇波動等情況可誘發其冠狀動脈粥樣硬化性心臟病發作死亡。次日凌晨，當地警方在龍港龍城中醫院抓獲在現場等候的楊男。

鄭女的6歲女兒證言顯示，媽媽被爸爸打倒在地後，就流血了。鄭女的哥哥證言也顯示，在醫院發現妹妹後腦勺有傷口，頭髮有血跡，有清水清洗過的痕跡。而楊男在供述時稱，曾給昏迷後的鄭女喂水，且拿了一塊藍色毛巾擦拭，但是，後來那塊藍色毛巾不見蹤跡。

屍檢顯示，鄭女頭上有2.9公分長的挫裂傷，而拳頭打不出這種傷口。值得注意的是，楊男在供述時說過，兩人吵起來後，他曾轉移到客廳，坐在沙發上抽菸。家裡一直擺放有菸灰缸，但是隨後菸灰缸也消失不見。

今年初，蒼南縣法院判決被告人楊男犯故意傷害罪，判處有期徒刑10年。不過，在鄭女家屬和二審代理律師看來，這個案子沒那麼簡單，而應屬於涉嫌故意殺人罪起訴，並已準備著等待二審開庭。

►戴口罩也要記得保養