摩鐵床下藏裸屍6天！護專妹遭勒殺「手套壓痕」成鐵證　運將男友恐怖過往曝光

圖、文／鏡週刊

11年前，高雄發生一起駭人聽聞的汽車旅館裸屍案，20歲的護專女學生遭人殺害、藏屍床底，6天後才被發現，期間有12組客人隔床與屍共眠。新聞曝光後，護專的校車司機投案，自稱是死者的男友，因女生提分手，還動手打了他一巴掌，一時氣憤才失手勒死對方。不過，警方調查發現，屍體上有手套的壓痕，證明凶手犯案時戴著手套，是預謀犯案，戳破他臨時起意的謊言。

2009年2月10日晚間，一對情侶從高雄一間汽車旅館退房，離開前，他們向櫃台反映，房內有一股莫名的臭味，清潔人員打掃時，發現臭味是從床底傳出，於是掀開床板查看，結果驚見下面藏著一具用黑色塑膠袋包裹的女屍，嚇得她奪門而出，趕緊通報主管報警處理。

匆忙出門 遲未返家

警方到場後發現女屍已滲出屍水，上半身及下半身分別用2個黑色塑膠袋套住，身上殘留不明體液，死者臉色發黑、難以辨識身分，頸部有明顯勒痕，研判是遭人勒斃，死亡時間已有數日。

時任刑事警察局南部打擊犯罪中心副隊長的鄭志誠表示，為了緝凶，警方隨即成立專案小組，過濾失蹤人口，結果發現2月5日命案現場附近的派出所，曾經受理一起失蹤通報，於是聯繫家屬進行DNA鑑定，這才確認女屍的身分是南部某護專的女學生。

女學生的母親告訴警方，2月4日上午9點多，正在吃早餐的女兒接到一通不明電話後便匆匆出門，離家時還不忘跟弟弟說：「早餐不要收，我出門拿個東西，馬上回來。」不料，女兒遲未返家也聯繫不上，家人擔心她出意外，隔日報警求助，無奈6天後，卻得到女兒遭殺害的消息，讓全家人悲痛不已。

確認女屍身分後，警方隨即調閱汽車旅館的住房紀錄及監視器畫面，查出曾有13對客人入住藏屍的房間，其中只有一對年輕情侶各自騎機車進來休息，其餘都是共乘汽車，由於2輛機車是同進同出，排除涉案，於是針對12輛汽車車主逐一清查，也根據住宿資料對男性客人展開查訪。

自卑善妒 屢起爭執

鄭志誠說，13對客人中，12對男女根本不知道摩鐵的床下藏有女屍，當警方上門詢問時，男客們個個面露詫異、驚慌之色，細問下才知道，除了對命案感到意外，還有更重要的原因，就是與他們滑進摩鐵的對象都不是正宮。更扯的是，還有人聲稱事後怪怪的，自認「被附體」，留下「倒陽」的後遺症。

直到2月11日傍晚6點，警方訪查第13名男客、楊姓男子。當年的承辦員警張永昌表示：「楊男開的車登記在他媽媽名下，但其實是他爸爸在開，我們請他聯絡爸爸到案說明，他卻跟我們說不知道爸爸的手機號碼。」警方認為楊男言辭閃爍，高度懷疑他涉案，正準備蒐證調查，沒想到隔日就接到一通自稱凶手的投案電話。

原來，楊男見警方找上門，以為東窗事發，當晚就向父親坦承犯行，隔天去電刑事警察局並由楊父陪同投案。鄭志誠回憶說，當時楊男打扮邋遢、精神渙散，但做筆錄時卻異常冷靜，他向警方供稱，自己是護專的校車司機，女學生則是校車車長，他常買東西送女生，或給她零用錢，2人因為互動熱絡、日久生情，2008年展開交往，平常都透過通訊軟體聊天，維繫感情。

但2人交往2個月後，女學生就發現外在條件不佳的楊男因自卑，十分沒有安全感，不但控制欲強，也很善妒，平常有吸食強力膠惡習的楊男甚至幻想2人間存在第三者，導致口角爭執不斷，女學生對楊男的態度也日漸冷淡，楊懷疑對方另結新歡，因而埋下殺機。

誘殺女友 勒頸藏屍

2月4日案發當天，楊男開著父親的汽車外出，以送新手機為由，約女學生到住家附近的咖啡店見面，但他食言未送手機，2人因此又起口角，女學生要求到人少的地方溝通，楊男便開車帶著她到汽車旅館，沒想到抵達後對方提出分手要求，雙方再度爆發口角衝突。

楊男供稱，因對方打了他一巴掌，他一氣之下從車子的後行李廂拿出童軍繩勒住對方的脖子，過了5分鐘發現女生的臉部發黑、停止掙扎才罷手。他強調當天並未與死者發生性關係，但警方卻在死者身上採到不明體液，懷疑楊男的說法有所保留。

殺了女學生後，楊男為了避免留下指紋，先將死者的衣物脫光，再用大型黑色塑膠袋套住屍體，藏在床板下，並把衣物丟入中正預校旁的鳳山溪中。

楊男聲稱一時衝動才將女生勒斃，也矢口否認強姦，後來檢警將死者身上殘留的體液送驗，證實與楊無關，認定他並未性侵，但因屍體上有手套壓痕，塑膠袋也驗不到楊的指紋，認定他是戴著手套、預謀犯案，並非失手殺人，戳破其謊言，法院最後將他依殺人罪，判刑18年定讞。

本刊調查，楊男的恐怖行徑不只一樁，2006年5月3日，他的吳姓前女友也因提出分手，讓他失去理智，開車前往女友住處談判，並摀著她的嘴、拿水果刀抵住她的後背，將她押上車。當時楊男在車內還撂下狠話：「我們要繼續交往，否則就殺死妳、一起去死！」這番話讓吳女嚇得花容失色，哭著求楊男讓她回家換衣服，希望藉此脫身。

持刀威脅 竟獲輕判

楊男怕吳女跑了，還跟著她回家，並警告她：「不要跟家人講，刀子還在口袋裡，如果不跟我出去，就殺死妳家人。」吳女獨自進房後，雖然害怕，但仍機警地通知友人，由友人向吳女的父母求救。

不過，因為楊男不斷催促，又說了許多狠話，吳女擔心父母受害，只好跟著楊男上車，此時，吳的父母接獲訊息，企圖阻攔，但楊開車迅速離開現場，吳的父母只能眼睜睜地看著女兒被楊押走。

之後，吳的父母立刻報警，警方打電話與楊男溝通，經過一番斡旋，楊男才終於釋放吳女，結束這場驚魂記，楊男後遭法院判刑6個月，可易科罰金。對此，死者母親傷心地說，如果當年法官能重判楊男，女兒就能逃過一死，但一切都已太遲，乖巧的女兒再也回不來了。



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