河南4男女直播裸體賺大錢　警方花三天三夜終破案

▲深圳南山警方日前破獲一宗河南新鄭的一個犯罪集團，犯案人利用網路進行淫穢行為等非法交易。（圖／翻攝自羊城晚報）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

自大陸「清朗」網路整治行動上路以來，政府積極打擊相關的有害行為。近日河南省新鄭市爆出一起非法案，共有2男2女透過直播平台播送色情畫面，包括當場對鏡頭裸露、自慰，事後再將觀眾送的禮物換成現金賺錢，由於4人行為涉及刑事案件，目前已遭警方拘留。

綜合陸媒報導，有民眾觀看直播時，發現女主播身上只穿著輕薄的衣服躺在床上，還不時對著鏡頭騷首弄姿、拋媚眼。當女主播看到有人送她「跑車」、「鮮花」等禮物時，還會主動把自己身上的衣服拉下來，露出胸部給觀眾看，並會把這些禮物換算成人民幣來賺大錢。

這個直播讓觀看的民眾看傻眼，並趕緊打電話報警，深圳南山警方接到報案後，迅速展開調查，並根據直播中的訊息，逐步鎖定犯案人及身處的地點。隨後，警方立刻前往犯案人所在的城市，為了能精準掌握他們的具體位置，員警更透過直播隨時關注犯案人的一舉一動。

經過三天三夜的追查，警方確定犯案人的藏身地，在當地一家民宿裡抓捕正在直播的4人，並在現場搜出大量電子產品與設備，包括手機、腳架、充電器等。據警方的約談內容指出，4人早在去年6月就開始進行淫穢直播，目前則已坦承所有的罪行，而涉案的金額等詳細內容，仍在進一步的調查當中。