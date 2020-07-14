整治年輕人無底線追星、腐文化　陸祭「清朗」網路行動





▲大陸為加強對未成年人使用網路的治理，宣布進行清朗行動。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為確保未成年人的暑期網路環境，大陸國家網信辦13日公告，實施為期兩個月的「清朗」網路整治行動，重點治理七方面突出問題，包括淫穢色情、暴力犯罪、不良的腐文化和二次元作品等，並嚴厲打擊直播平台存在的涉未成年人有害訊息。

網信辦表示，要大力整治影響青少年健康上網的突出問題，透過深入清理一批有害信息，處置一批違法違規網站帳號，查辦曝光一批典型案例，及時回應群眾關切，推動網路生態持續往好的方向發展，切實保障未成年人權益不受侵害。

▲大陸國家網信辦13日宣布該項網路整治行動。（示意圖／視覺中國CFP）

整治內容包括，嚴禁網路課程上出現網路遊戲、娛樂直播等不良廣告訊息，打擊發布淫穢色情、猥褻誘導、暴力犯罪等訊息的行為，同時排查整治網路平台上不良的動畫動漫產品。

網信辦指出，渲染校園戀情、校園霸凌、拜金主義、封建迷信等導向不良的自製劇，均在排查處制的範圍內，另還將嚴厲打擊直播、短視頻網站平台存在的涉未成年人有害信息。重點整治戀童、虐童等對未成年人實施猥褻性侵的有害訊息。

值得注意的是，近年在網路上流傳，有誘導年輕人自殘風險的「藍鯨死亡遊戲」、「死亡窒息」、「心跳文學社」也被一一點名。大陸國家網信辦指出，要從嚴整治青少年常用的瀏覽器、輸入法等工具類應用程式，和重點整治誘導未成年人無底線追星的行為，以及網路遊戲誘導未成年人儲值消費，內容低俗色情等情況。



網信辦指出，專項整治時間為即日起至8月底，過程中將強化舉報受理，成立涉未成年人專門舉報受理渠道，動員網友積極參與監督舉報，提高有害訊息尤其是典型案件的發現和處置效率。

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