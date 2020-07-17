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影／他趴桌睡覺「遭3同學抬起」！驚恐神情全被拍...網怒轟

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▲廣東省東莞市近日有一名男生在睡覺時，被三名同學「惡作劇」。（圖／翻攝自燃新聞）廣東省東莞市近日有一名男生在睡覺時，被三名同學「惡作劇」。（圖／翻攝自燃新聞）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

有時候上班、上學太累，真的會讓人昏昏欲睡。在廣東東莞，有一名學生日前在學校時，趁著下課的時間趴著休息，不料，隨即竟遭到3名同學「惡作劇」，合力把他吵醒。這名學生驚醒的樣子，被同學拍下來並發布在網路上，惡劣行徑引發許多人討論、轉發。

日前一段「男生趴桌子睡覺慘被同學提供叫醒服務」的影片在大陸瘋傳，畫面中可以看到，當時正值下課時間，有3名男同學原本在走廊上走動，想不到在發現「另名學生趴在桌子上睡覺」後，竟想出一場作弄計畫，趁對方不注意時，倒數「三、二、一」，合力將睡覺的同學抬起來。受害同學驚醒後，臉上充滿著「我是誰」、「我在哪」的疑惑，引得在場同學哈哈大笑。

影片一出，引發許多網友留言，「這樣會不會嚇一大跳」、「小夥一楞，我在哪？發生了什麼？地震了嗎？我還活著嗎」、「誰這樣抬我可能給他一巴掌」、「像極了曾經的我們」。不過亦有網友網友認為，「這樣對身體很不好啊，不應該拿來開玩笑」、「不好笑，容易突發心臟病」、「擾人清夢，無聊至極」、「這種影片不要發，沒有任何意義。心臟不好的孩子還可能會有生命危險。發這樣的影片，還會有很多人效仿，百害而無一利」！

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