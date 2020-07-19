長江2020年第2號洪水形成後　官方：與淮河、太湖齊發形勢嚴峻

▲多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）



記者陳政錄／綜合報導

自7月17日大陸官方宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成、三峽大壩入庫流量快速上漲後，給下游地區帶來巨大壓力。大陸國家防總、水利部於18日召開的會議上坦言，當前長江、淮河、太湖洪水齊發形勢嚴峻，除做好水情監測，落實人員轉移安置措施外，還要嚴防堤防經長時間高水位浸泡，容易出現的滑坡、塌陷、管涌等險情。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平18日兩次針對長江、淮河、太湖等流域汛情態勢，主持會商，該會議指出，截至18日18時，長江三峽水庫入庫流量維持在每秒61000立方公尺，水位漲至161.69公尺，接近長江宜昌站1998年時的最大洪峰流量。

▲大陸多地水位超過警戒、保證水位。（圖／取自新華社）

其餘包括長江中下游馬鞍山至南京段水位，已超過歷史最高水位，淮河幹流王家壩水位28.08公尺，超警0.58公尺；太湖水位4.71公尺，超保0.06公尺，周邊河網區有47站水位超警、23站超保；重慶、四川、湖北、安徽等地一些中小河流發生超警、超保洪水。

在此之下，由於時隔半個月，形成的「長江2020年第2號洪水」上游洪峰大流量，持續匯入三峽水庫，大陸官方強調，淮河等不排除發生超保證水位洪水的可能，太湖水位高位波動緩漲，防汛形勢十分嚴峻。

對此，該會商坦言，要將淮河發展「立足於最不利情況」，督促地方提前做好蓄滯洪區分洪運用準備，落實人員轉移安置措施；至於水位持續超警21天的太湖，要繼續運用太浦閘等水利樞紐和沿長江北排、沿杭州灣南排工程加快洪水外排。

大陸國家防辦、應急管理部應急指揮專員張家團表示，18日上午，長江漢口以上乾流和洞庭湖水位在緩漲；中間九江江段以下，以及鄱陽湖水位在緩慢下降；下游安徽段水位在緩漲。綜上可判斷，目前，長江中下游五省累計發生各類險情2500多處，其中長江乾堤險情108處，均得到有效處置，「這段時間以來，長江中下游及兩湖地區的汛情和險情總體上處於可控狀態。」

他提醒，未來長江中下游及兩湖地區防洪的主要風險來自兩個方面，一是堤防長時間高水位浸泡，容易出現滑坡、塌陷、管涌等險情；二是長時間巡堤防守和應急處置，加上在高溫或暴雨的惡劣環境下工作，巡查搶險人員疲乏，容易出現麻痺和厭戰心理。

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