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正妹主播被「輪番打腳底」表情超扭曲！現場傳痛苦尖叫　竟是常見玩法

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▲▼ 女主播被打脚底 。（圖／翻摄自bilibili）

▲不少大陸直播平台上有抽打女主播腳底板的橋段。（圖／翻摄自bilibili）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少網紅為了博眼球會作出奇怪行徑，對此大陸國新辦要求進行整改，然而近日一段多人直播再度引發關注，畫面中男主播輪番抽打2名女主播腳底，現場叫聲不斷。對此，直播平臺回應稱，「這是一種簡單的互動遊戲，在直播行業已經很久遠的玩法了，所有平臺都有。」

據《中國網》報導，近期大陸國家網信辦要求多家直播平臺就低俗庸俗內容進行整改，依法約談花椒直播等3家平臺相關負責人，責令6月23日0時至7月8日0時限期整改。

然而整改過後，花椒直播的熱舞首頁14日竟出現「體罰」直播內容。這畫面中，男主播用一個類似氣球皮的物體，現場輪番抽打2名女主播腳底；女主播赤腳依次接受這種玩法，每被抽打一次即大叫一聲，直播現場尖叫聲不斷，她們表情糾結更似痛苦。

對此，花椒直播回應稱，「這是一種簡單的互動遊戲，在直播行業已經很久遠的玩法了，所有平臺都有」、「我也看了一些相關片段。感覺大家對『體罰直播』這個定義就差別很大」。

▼ 花椒直播首頁。（圖／翻攝自花椒直播官網）

▲▼ 花椒直播首頁。（圖／翻攝自花椒直播官網）

一位直播平臺運營人士在看了影片後認為，直播平臺都會有主播PK的節目，輸家接受懲罰，但是這個直播間的處罰就很像「體罰」，一是女主播每被打一次就大叫一聲而且表情痛苦，二是男主播並未在女主播痛苦尖叫之後，停止抽打行為。

另一位業內人士表示，男主播看似是在用一個氣球皮施行抽打行為，其實力度似乎並不大，儘管如此，女主播卻每次都會大聲尖叫表情痛苦，但女主播也並未立即拒絕這種抽打行為。此行為是否為男主播刻意利用女主播賣慘，以博取「大哥」同情打賞？

調查發現，通常主播團或主播之間連線PK時，失敗一方可能會有懲罰，比如深蹲壓裂氣球、擺固定姿勢等，但記現場環境多有娛樂氛圍，受罰者並未被動挨打。

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