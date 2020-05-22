確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

▲大陸網信辦將加強網路生態治理。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為加強網路治理，確保「輿論生態總體向好」，中國大陸網信辦22日公告，將在全國範圍內啟動為期8個月的 「清朗」專項行動。網信辦負責人表示，要堅決遏制網路上違法和不良訊息的蔓延趨勢。

據了解，近年大陸全國網信系統一直持續加強網路生態治理，深入整治網路上各類被認定為「違法違規」的問題亂象，保持輿論生態總體良好。

▲大陸國家互聯網信息辦公室。（圖／視覺中國）

網信辦公告表示，隨色情低俗、網路暴力、惡意營銷、侵犯公民個人隱私等負面有害信息花樣不斷翻新，嚴重污染網路生態環境，影響青少年身心健康，網友反映強烈、舉報不斷。為回應廣大群眾關切，國家網信辦決定今年繼續展開「清朗」專項行動。

網信辦負責人指出，該專項行動將全面覆蓋各類網路傳播渠道和平台，集中清理網上各類違法和不良信息，是為網路綜合治理的一項基礎性、長期性任務，下一步將繼續加大整治力度，建立完善長效治理機制，堅決遏制網上違法和不良信息蔓延趨勢。

事實上，引導輿論、整治網路生態，一直被中共中央視為社會「維穩」的重要組成部分，尤其今年面臨新冠肺炎疫情、香港問題、美中爭端、內部結構性改革、脫貧攻堅等挑戰，因此網信辦於大陸全國人大、政協兩會召開時間，發布清朗專項行動，也在微博等大陸社交平台上，受到網友關注。

►我沒有遲到，是時間遲到了！