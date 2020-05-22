　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲個人資訊，個資，資訊安全，資安，隱私。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸網信辦將加強網路生態治理。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為加強網路治理，確保「輿論生態總體向好」，中國大陸網信辦22日公告，將在全國範圍內啟動為期8個月的 「清朗」專項行動。網信辦負責人表示，要堅決遏制網路上違法和不良訊息的蔓延趨勢。

據了解，近年大陸全國網信系統一直持續加強網路生態治理，深入整治網路上各類被認定為「違法違規」的問題亂象，保持輿論生態總體良好。

▲國網信辦,國家互聯網信息辦公室。（圖／視覺中國）

▲大陸國家互聯網信息辦公室。（圖／視覺中國）

網信辦公告表示，隨色情低俗、網路暴力、惡意營銷、侵犯公民個人隱私等負面有害信息花樣不斷翻新，嚴重污染網路生態環境，影響青少年身心健康，網友反映強烈、舉報不斷。為回應廣大群眾關切，國家網信辦決定今年繼續展開「清朗」專項行動。

網信辦負責人指出，該專項行動將全面覆蓋各類網路傳播渠道和平台，集中清理網上各類違法和不良信息，是為網路綜合治理的一項基礎性、長期性任務，下一步將繼續加大整治力度，建立完善長效治理機制，堅決遏制網上違法和不良信息蔓延趨勢。

事實上，引導輿論、整治網路生態，一直被中共中央視為社會「維穩」的重要組成部分，尤其今年面臨新冠肺炎疫情、香港問題、美中爭端、內部結構性改革、脫貧攻堅等挑戰，因此網信辦於大陸全國人大、政協兩會召開時間，發布清朗專項行動，也在微博等大陸社交平台上，受到網友關注。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
俄護理師防護衣內「只穿內衣」服務病患　本尊摘面罩…冷豔臉蛋美
影片曝光！台南檢舉魔人蘇大媽被揍　男左勾拳重捶讓她倒退3步
小王又揉又舔！人妻怨：不能69好遺憾　內褲送檢發現小蟲…老公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

全國人大推「港版國安法」　人民日報：維護一國兩制行穩致遠的重要舉措

龍鳳胎妹妹剛出生！屁股竟長「超巨大腫瘤」佔體重1/3...醫嘆：像足球

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

港版國安法公布前夕　北京官員見百名港代表：不因外國反對而退讓

快訊／港版國安法草案曝光！　設國安機構、特首定期交報告

「港版國安法」只是前菜　劉兆佳：未來會繼續立法

「一國兩制」行穩致遠　新華社：香港人大委員支持國安法

李克強《政府工作報告》500字極簡版！　三大要點一次看清

小米雷軍要當陸版馬斯克　兩會提案衛星網路新基建

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

全國人大推「港版國安法」　人民日報：維護一國兩制行穩致遠的重要舉措

龍鳳胎妹妹剛出生！屁股竟長「超巨大腫瘤」佔體重1/3...醫嘆：像足球

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

港版國安法公布前夕　北京官員見百名港代表：不因外國反對而退讓

快訊／港版國安法草案曝光！　設國安機構、特首定期交報告

「港版國安法」只是前菜　劉兆佳：未來會繼續立法

「一國兩制」行穩致遠　新華社：香港人大委員支持國安法

李克強《政府工作報告》500字極簡版！　三大要點一次看清

小米雷軍要當陸版馬斯克　兩會提案衛星網路新基建

空調、冰箱這樣挑　通路商教你4大精省攻略

內閣「性別比」失衡！政院性平委員集體請辭　蘇貞昌下周溝通

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

陳致遠再爆拖欠車款不還　林秀琴認了「欠錢一定還」！

中職／打了1個月已有9場延賽　補賽周爆滿？安排費思量

少了境外生！大學宿舍收支有缺口　教育部砸2億紓困

全民防疫保單健檢找出保障缺口　專家提醒留意3大風險

回憶殺！JR隔16年重現《紫禁之巔》經典歌...洩「冰塊盒腹肌」man炸

確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

籃球之神喬丹《最後之舞》　ELEVEN體育一台本週登場

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

陸人大涉港台報告曝光！　李克強：貫徹一國兩制、港人治港

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

他「全身焦黑」顫抖寫下「全力救媽」...兒瞬間淚崩

陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因！

北京「白天突變黑夜」

「港版國安法」列第五項議程！人大回應了

港版國安法草案曝光！

陸官媒評港版國安法：該讓這一切結束

監視器曝光！　姐弟戀新人婚禮前一天開車衝入河中雙亡

躲避鄰居逗弄！2歲弟跌入熱油桶

21歲嫩妹豐胸！半個月後竟懷孕了

美對台軍售 國台辦批亂花納稅人錢

更多熱門

相關新聞

全民防疫保單健檢　留意3大風險

全民防疫保單健檢　留意3大風險

一般年齡越大越需要醫療保障，台灣人壽內部資料分析，有購買健康險的保戶平均住院一天日額保險金近2,000元，但61歲以上的保戶平均日額保險金卻未達1,500元，以北部台大醫院單人房每天自費3,600至8,000元為例，長輩住院需選擇單人房型，就得另自付差額，建議民眾規劃保單前，應清楚了解保障額度是否足夠。

東奧將考慮拉大觀眾間社交距離

東奧將考慮拉大觀眾間社交距離

解析法對台軍售　環時：有不小麻煩

解析法對台軍售　環時：有不小麻煩

陸國防預算增幅6.6％　1991年以來最低

陸國防預算增幅6.6％　1991年以來最低

民進黨譴責大陸推「港版國安法」：一國兩制已死

民進黨譴責大陸推「港版國安法」：一國兩制已死

關鍵字：

新冠肺炎中國2020兩會2020人大香港清朗網信辦網路生態輿論

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

全台縣市22日　停班停課懶人包

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面