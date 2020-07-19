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科學168夜間200架無人機展演　變化KANO、科學168還有翠玉白菜

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▲▼科學168夜間200架無人機展演，還有夜間迷宮定向越野。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼科學168夜間200架無人機展演。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

科學168今年首創夜間200架無人機展演，同時還有全台唯一的夜間定向越野。嘉義市長黃敏惠與眾貴賓齊聚港坪風雨球場，與市民朋友一起欣賞與故宮南院合作的200台無人機群飛展演秀，由200台無人機起飛在港坪公園的天空，拼湊出KANO、科學168等圖案時，全場歡聲雷動。

▲▼科學168夜間200架無人機展演，還有夜間迷宮定向越野。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼科學168夜間200架無人機拼湊意象。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，科學168是嘉義市暑假最重要的科學盛事，更是所有孩子們最重要的回憶，今年市府特別與故宮南院合作，在港坪公園以200台無人飛機展演，不僅畫亮了嘉義市的夜空，更讓所有參加科學168的孩子們，留下最絢爛的記憶。科學168是暑假期間雲嘉南地區最重要的博覽會，孩子體驗到科學就在生活中，激起孩子們更多的夢想，勇敢地去探索科技大未來。

▲▼科學168夜間200架無人機展演，還有夜間迷宮定向越野。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，200架無人機展演，是由行政院國家科學技術發展基金補助，市府與國立故宮博物院南部院區合作，由台灣團隊自製研發在空中展演8個精心設計的群飛圖形，分別是故宮南院剪影、翠玉白菜、王羲之快雪時晴帖的「神」字、青銅主題特展的「永寶用鐘」圖案、故宮院徽、擁抱愛心與加0、嘉義ＫＡＮＯ投手吳明捷、科學168等8個圖案，整個表演長達10分鐘也是621嘉義市日環食之後，再一次大型無人機展演。

除了無人機群飛展演之外，科學168也首度舉辦「夜間定向越野」活動，教育處表示，夜間定向越野以「迷宮定向」的方式，在港坪風雨球場的操場舉行。報名的大小朋友，必須在夏夜裡的燈光照耀下、在繩索圍欄中，找到10個點打卡，才算完成任務。

教育處表示，正式的夜間定向越野比賽，在台灣已經有10年未曾舉辦，在嘉義市更是從未有過，對於定向越野迷來說，真的是非常特別的經驗。夜間的方向感與白天完全不同，同時又有繩索圍欄作為迷宮，會非常考驗選手的方向感。

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