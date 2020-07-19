導入創意與教育意義　科學168打卡裝置藝術夯

▲戶外裝置藝術-火箭地景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

充滿創意的科學168，這次結合了最夯的戶外裝置藝術，讓親子快樂拍照打卡，不僅體會嘉香味，更留下最具教育意義的美麗倩影。市府教育處表示，今年特別設計三款戶外裝置藝術「火箭星球」、「趣味牆面-科學168實驗室」、「驚嘆吧！科學168」，坐落在港坪運動公園風雨球場前、港坪體育館正門與開幕典禮會場的港坪國小吸引不少大小朋友跟充滿創意與教育意義的戶外裝置藝術合影留念。

▲科學168主場館位於港坪國小風雨球場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長林立生表示，港坪運動公園風雨球場是科學168嘉香最科學的活動主場地，因此在球場前，特別設計了「火箭星球」草地地景藝術，讓火箭與太陽系行星大集合，小朋友可以從火箭探頭拍照，讓自己成為駕駛火箭的太空人，遨遊宇宙，更與天文教育相呼應，回味621日環食百年奇景在嘉義市的精采時刻。

▲戶外裝置藝術_科學實驗室 。（圖／記者翁伊森翻攝）

愛因斯坦曾經說過，「想像要比知識來得更重要」。科學168在自由、多元而開放的環境中，培養孩子獨立思考、想像創新的能力，因此在港坪運動公園體育館，特別設置「趣味牆面-科學168實驗室」，搭配每年就等這一天、科學168好狂、科學168好好玩、嘉香最科學skr~skr~等趣味手板，讓小朋友在實驗室風格的打卡牆拍照，化身科學家、喚起科學魂。

▲戶外裝置藝術_驚嘆吧科學168 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外開幕典禮主會場港坪國小前，市府特別設置了高300公分「驚嘆吧！科學168」活動意象裝置，這個從「驚嘆號」延伸而來概念，就是科學168的理念—培養同學對科技的興趣與好奇心，因為靈光乍現的驚世之作，都是奠基於日常教育、敏銳的觀察與永不放棄探索實驗的決心，嘉義市人文第一、科技相佐的教育綱領，讓科學168與科學教育受到高度讚揚與肯定。

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