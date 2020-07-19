　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

導入創意與教育意義　科學168打卡裝置藝術夯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 裝置藝術等你來打卡 嘉香最科學 科學168驚喜不斷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲戶外裝置藝術-火箭地景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

充滿創意的科學168，這次結合了最夯的戶外裝置藝術，讓親子快樂拍照打卡，不僅體會嘉香味，更留下最具教育意義的美麗倩影。市府教育處表示，今年特別設計三款戶外裝置藝術「火箭星球」、「趣味牆面-科學168實驗室」、「驚嘆吧！科學168」，坐落在港坪運動公園風雨球場前、港坪體育館正門與開幕典禮會場的港坪國小吸引不少大小朋友跟充滿創意與教育意義的戶外裝置藝術合影留念。

▲▼ 裝置藝術等你來打卡 嘉香最科學 科學168驚喜不斷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲科學168主場館位於港坪國小風雨球場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長林立生表示，港坪運動公園風雨球場是科學168嘉香最科學的活動主場地，因此在球場前，特別設計了「火箭星球」草地地景藝術，讓火箭與太陽系行星大集合，小朋友可以從火箭探頭拍照，讓自己成為駕駛火箭的太空人，遨遊宇宙，更與天文教育相呼應，回味621日環食百年奇景在嘉義市的精采時刻。

▲▼ 裝置藝術等你來打卡 嘉香最科學 科學168驚喜不斷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲戶外裝置藝術_科學實驗室 。（圖／記者翁伊森翻攝）

愛因斯坦曾經說過，「想像要比知識來得更重要」。科學168在自由、多元而開放的環境中，培養孩子獨立思考、想像創新的能力，因此在港坪運動公園體育館，特別設置「趣味牆面-科學168實驗室」，搭配每年就等這一天、科學168好狂、科學168好好玩、嘉香最科學skr~skr~等趣味手板，讓小朋友在實驗室風格的打卡牆拍照，化身科學家、喚起科學魂。

▲▼ 裝置藝術等你來打卡 嘉香最科學 科學168驚喜不斷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲戶外裝置藝術_驚嘆吧科學168 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外開幕典禮主會場港坪國小前，市府特別設置了高300公分「驚嘆吧！科學168」活動意象裝置，這個從「驚嘆號」延伸而來概念，就是科學168的理念—培養同學對科技的興趣與好奇心，因為靈光乍現的驚世之作，都是奠基於日常教育、敏銳的觀察與永不放棄探索實驗的決心，嘉義市人文第一、科技相佐的教育綱領，讓科學168與科學教育受到高度讚揚與肯定。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推
威力彩20.8億頭獎怎換？　「兌獎方式」懶人包一次解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市藝術節「優人神鼓」接棒明華園　室內戶外滿滿人潮

承億文旅加碼安心旅遊　旗下飯店推「買千送千翻倍送」

民生國中暑假浸潤式英語特色營隊　全外師全英互動「報名秒殺」

嘉義28間「科普教室」結合特色在地元素　帶來最生活化新教育

吃地瓜的牛！嘉大產官學合作益生菌甘藷青貯料　「憨吉牛」正式發表

「阿里山莊園咖啡精英交流賽」　鄒築園方政獲三項特等獎

退役雲梯車捐贈吳鳳科大　消防系學生操作更貼近實務

遏止醫療暴力！嘉市警推「醫政連線」強化醫護人員安全

導入創意與教育意義　科學168打卡裝置藝術夯

搭阿里山林鐵用三倍劵　數位綁定信用卡、行動支付超方便

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

三浦春馬驚傳自殺身亡享年30歲　4天前IG最後發文曝光!!

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

嘉義市藝術節「優人神鼓」接棒明華園　室內戶外滿滿人潮

承億文旅加碼安心旅遊　旗下飯店推「買千送千翻倍送」

民生國中暑假浸潤式英語特色營隊　全外師全英互動「報名秒殺」

嘉義28間「科普教室」結合特色在地元素　帶來最生活化新教育

吃地瓜的牛！嘉大產官學合作益生菌甘藷青貯料　「憨吉牛」正式發表

「阿里山莊園咖啡精英交流賽」　鄒築園方政獲三項特等獎

退役雲梯車捐贈吳鳳科大　消防系學生操作更貼近實務

遏止醫療暴力！嘉市警推「醫政連線」強化醫護人員安全

導入創意與教育意義　科學168打卡裝置藝術夯

搭阿里山林鐵用三倍劵　數位綁定信用卡、行動支付超方便

《動物森友會》竟收到警方通知！她一看內容秒笑噴　網友推爆：太會玩了

家裡斷水　獨居阿公煮食…慘死頂樓火窟「燒成焦屍」

生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」　天才作家平野啓一郎：先理解為何說謊

嘉義市藝術節「優人神鼓」接棒明華園　室內戶外滿滿人潮

承億文旅加碼安心旅遊　旗下飯店推「買千送千翻倍送」

民生國中暑假浸潤式英語特色營隊　全外師全英互動「報名秒殺」

嘉義28間「科普教室」結合特色在地元素　帶來最生活化新教育

吃地瓜的牛！嘉大產官學合作益生菌甘藷青貯料　「憨吉牛」正式發表

「阿里山莊園咖啡精英交流賽」　鄒築園方政獲三項特等獎

退役雲梯車捐贈吳鳳科大　消防系學生操作更貼近實務

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

地方熱門新聞

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

配振興券0元入住五星大飯店　抽總統套房

長榮文苑推親子住宿　送樂園門票

樂善照顧服務勞動合作　提供長照服務

偵查佐陳聖傑為婦幼發聲　榮獲績優表揚

搭公車玩科學168　抽贈品加乖乖

全國商圈嘉年華台南熱鬧登場

搭阿里山林鐵用三倍劵　行動支付超方便

嘉縣退役雲梯車　捐贈吳鳳科大

金山區長廖武輝率團振興在地經濟

阿里山莊園咖啡賽　鄒築園方政獲三特等獎

嘉市警推醫政連線　防範醫療暴力

科學168打卡裝置藝術　導入創意與教育意義

吃地瓜的牛　「憨吉牛」正式發表了

更多熱門

相關新聞

嘉義市科學168　親子共遊認識科技

嘉義市科學168　親子共遊認識科技

嘉義市政府2019年科學168教育博覽會中首次規劃「桌遊嘉年華」、「實境解謎」及「科轉到嘉」特展，讓科學、桌遊與在地特色做結合，用遊戲方式讓孩子學習並認識在地文化與科學原理，希望讓孩子有更多不同的體驗，解放對科學的刻板印象。

涂醒哲授證…家長會長夫人怒摔

涂醒哲授證…家長會長夫人怒摔

粉筆還原《你的名字》　網友跪了

粉筆還原《你的名字》　網友跪了

關鍵字：

科學168打卡裝置藝術港坪國小

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

三浦春馬遺願惹心疼　「臨終最想見的人」曝光

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

快訊／警政署長南下督軍！座車市警局前發生車禍

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

三浦春馬經紀公司悲痛發聲

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面