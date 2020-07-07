　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無人機考照新制10月起上路　註冊費每架收50元、不可越級報考

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無人機管理新制10月起上路，每架收取50元註冊費用，也不可越級報考。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

無人機管理新制今年3月31日起上路，至今有超過3萬架完成註冊，並已發出逾2千張操作正。民航局今（7）日宣布，10月起將實施管理新制，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證也需由普通級開始，不可越級報考專業級。

▲▼全台首場無人機考試登場。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲無人機考試學科測驗。（圖／記者賴文萱攝）

民航局標準組組長林俊良表示，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照，但依「遙控無人機管理規則」規定，半年後需開始收費，因此10月起相關機制將有調整。

10月起無人機註冊將收取每架50元費用，有效期限2年，2年期滿前，需重新註冊。目前已完成註冊的無人機，也需於2年期滿前重新註冊。

考照機制部分，目前允許民眾直接報考專業級，10月起，民眾報考操作證，必須先報考普通級，通過考試、擁有普通操作證滿一個月才可報考專業級，不再允許越級報考。

▲▼民航局標準組組長林俊良。（圖／記者賴文萱攝）

▲民航局標準組組長林俊良說明無人機管理新制。（圖／記者賴文萱攝）

根據民航局統計，至6月底止，已完成註冊的無人機有33,723架，其中，法人5,110架、自然人28,613架；發出操作證2,019張，其中學習操作證212張、普通操作證491張、專業操作證1,316張；已通過能力審查的法人有206個，包含67個政府玩家、8所學校、5個協會與126家公司，包含媒體業、電影產業、建設公司等。

在活動申請方面，目前共有308件申請，其中，空拍目的佔了75.97%，監測佔了11.69%，展示訓練有3.9%，另外，農藥噴灑也有1.62%，試驗飛行1.95%，但物流運送為0件。

▲全國首座無人機考場，預計2019年9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無人機術科考試共有7個項目，包含定點起降與四面停懸、八字水平圓等。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，為讓考場有效率的運用，報考操作證的民眾，僅能報考1場，等考試結束後，才可報考第2場，不能同時報考2場，此一新制已於7月1日起實施。目前全台有7個學科考場、10個術科考場。

至於玩家最關心的考試場地與圖資部分，無人機開放空域的圖資已於6月19日完成最新版更新，由於新制剛上路，初期將每三個月更新一次圖資，等玩家與公部門都適應規範後，會改為每半年調整一次。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／前執行長遭爆「被黑衣人痛毆」　黑衣白帽現身新北地檢署
世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得
嘉義男怒開車「山坡對峙」猛撞3下　女友賓士慘墜山溝
華航副機師月薪36K..喝1杯雞尾酒遭開除！他不滿提告結果出
撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車　騰空飛起「騎上18機車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年吸300萬次參訪！他好奇「科博館哪厲害」　網爆三寶：恐龍、館長、麥當勞

留學生「網路上課」拿不到美簽！哈佛緊急發信安撫　台生：已做好返台準備

郵局購領紙本三倍券「僅需2.5分鐘」　每人最多代領5份

網美新景點！　宜蘭壯圍沙丘《迷霧森林》　走入夏日夢境

無人機考照新制10月起上路　註冊費每架收50元、不可越級報考

教師們退而不休加入慈幼會續助清寒童　頂新和德紓困慈幼會頒感謝狀

「洗手乳地圖」用完會通知　宜蘭成功國小奪全國科技教育創意實作競賽金牌

太熱了！巴士就像大烤箱　花蓮台九線驚見遊覽車這樣降溫

越南撤僑班機啟航　240人全程「口罩+防護衣」力拚零感染

台南赤崁園區大面積清代遺構　古蹟審議員委員：部分保留展示

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

年吸300萬次參訪！他好奇「科博館哪厲害」　網爆三寶：恐龍、館長、麥當勞

留學生「網路上課」拿不到美簽！哈佛緊急發信安撫　台生：已做好返台準備

郵局購領紙本三倍券「僅需2.5分鐘」　每人最多代領5份

網美新景點！　宜蘭壯圍沙丘《迷霧森林》　走入夏日夢境

無人機考照新制10月起上路　註冊費每架收50元、不可越級報考

教師們退而不休加入慈幼會續助清寒童　頂新和德紓困慈幼會頒感謝狀

「洗手乳地圖」用完會通知　宜蘭成功國小奪全國科技教育創意實作競賽金牌

太熱了！巴士就像大烤箱　花蓮台九線驚見遊覽車這樣降溫

越南撤僑班機啟航　240人全程「口罩+防護衣」力拚零感染

台南赤崁園區大面積清代遺構　古蹟審議員委員：部分保留展示

國人常見「5大減肥法」不適用！營養師曝減肥關鍵…吃對比動更重要

年吸300萬次參訪！他好奇「科博館哪厲害」　網爆三寶：恐龍、館長、麥當勞

熊粉看這裡！和逸台南館推「熊熊遇見你」午茶　7/15再推三倍券套餐

新台幣收盤貶值2.9分　收在29.580元兌1美元

南韓口罩大解禁！每周能產1億片...12日起「回歸市場機制」

留學生「網路上課」拿不到美簽！哈佛緊急發信安撫　台生：已做好返台準備

郵局購領紙本三倍券「僅需2.5分鐘」　每人最多代領5份

怕傳緋聞「當街甩開老婆手」　紀言愷撇偶包自責

嫖客3分鐘繳械！寮國小隻馬太強回鍋賣淫　警無奈：再放妳台男面子丟光！

宋兆文／漢光演習是攸關國家存亡的作戰演練

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

半夜蟑螂出沒！他慌拿殺蟲劑一噴…變色了

勞斯萊斯違停撞女騎士　駕駛嗆碰瓷

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」！台東人護航

白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋

今起3天防午後強對流雨彈　「有利颱風大爆發」時間曝

雨彈將襲！新北、桃園9縣市大雨特報

美魔女7年滾出2億醫美江山　淚控渣夫偷吃

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

更多熱門

相關新聞

國籍航空7月再收航空燃油附加費

國籍航空7月再收航空燃油附加費

連2個月+0終止！受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，國際油價先前也持續暴跌，國籍航空航空燃油附加費也連2個月歸零，不過近來油價回升，交通部民航局核定今（7）日起，可再向旅客收取航空燃油附加費，短程線每人每航段5美元，長程線每人每航段13美元。

空軍對美採購死神無人機波及騰雲機量產計畫

空軍對美採購死神無人機波及騰雲機量產計畫

台南國際龍舟賽魚頭君與萊恩攜手開場

台南國際龍舟賽魚頭君與萊恩攜手開場

黑猩猩「操作無人機」影片瘋傳！

黑猩猩「操作無人機」影片瘋傳！

風場施工打樁噪音危害白海豚！專家出招把關

風場施工打樁噪音危害白海豚！專家出招把關

關鍵字：

無人機無人機考試民航局無人機駕駛登記證考試

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面