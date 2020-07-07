無人機考照新制10月起上路　註冊費每架收50元、不可越級報考

▲無人機管理新制10月起上路，每架收取50元註冊費用，也不可越級報考。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

無人機管理新制今年3月31日起上路，至今有超過3萬架完成註冊，並已發出逾2千張操作正。民航局今（7）日宣布，10月起將實施管理新制，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證也需由普通級開始，不可越級報考專業級。

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▲無人機考試學科測驗。（圖／記者賴文萱攝）

民航局標準組組長林俊良表示，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照，但依「遙控無人機管理規則」規定，半年後需開始收費，因此10月起相關機制將有調整。

10月起無人機註冊將收取每架50元費用，有效期限2年，2年期滿前，需重新註冊。目前已完成註冊的無人機，也需於2年期滿前重新註冊。

考照機制部分，目前允許民眾直接報考專業級，10月起，民眾報考操作證，必須先報考普通級，通過考試、擁有普通操作證滿一個月才可報考專業級，不再允許越級報考。

▲民航局標準組組長林俊良說明無人機管理新制。（圖／記者賴文萱攝）

根據民航局統計，至6月底止，已完成註冊的無人機有33,723架，其中，法人5,110架、自然人28,613架；發出操作證2,019張，其中學習操作證212張、普通操作證491張、專業操作證1,316張；已通過能力審查的法人有206個，包含67個政府玩家、8所學校、5個協會與126家公司，包含媒體業、電影產業、建設公司等。

在活動申請方面，目前共有308件申請，其中，空拍目的佔了75.97%，監測佔了11.69%，展示訓練有3.9%，另外，農藥噴灑也有1.62%，試驗飛行1.95%，但物流運送為0件。

▲無人機術科考試共有7個項目，包含定點起降與四面停懸、八字水平圓等。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，為讓考場有效率的運用，報考操作證的民眾，僅能報考1場，等考試結束後，才可報考第2場，不能同時報考2場，此一新制已於7月1日起實施。目前全台有7個學科考場、10個術科考場。

至於玩家最關心的考試場地與圖資部分，無人機開放空域的圖資已於6月19日完成最新版更新，由於新制剛上路，初期將每三個月更新一次圖資，等玩家與公部門都適應規範後，會改為每半年調整一次。

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